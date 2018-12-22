Yılmaz Erdoğan, ‘Benim İçin Ne Dilersen’ kitabının ilham kaynağı Kızılcahamamlı öğrencilerle buluştu

Yazar Yılmaz Erdoğan, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde anlatılan "Yedi Kulplu Kazan" efsanesinden yola çıkarak yazdığı "Benim İçin Ne Dilersen" kitabının tanıtımı için kitabın ilham kaynağı olan Kızılcahamam İmam Hatip Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Yazar Yılmaz Erdoğan, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine yapılan bir öğrenci gezisindeki, öğrencilerin ve öğretmenlerinin hikayelerinden yola çıkarak yazdığı "Benim İçin Ne Dilersen" kitabının tanıtımı için Kızılcahamam İmam Hatip Ortaokuluna geldi. Romanın kahramanları olan öğrencilerle kitap üzerinde görüş alışverişinde bulunan yazar, kitabın iki yıllık bir çalışmanın ürünü olduğunu, 15 yazar tarafından incelendiğini dile getirdi. Erdoğan, öğrenciler açısından çok yararlı bir çalışma olduğunu belirterek, öğrencilerle yazarlık üzerine bir atölye çalışması yaptı.

'Benim İçin Ne Dilersen" kitabında, doğanın ve tarihin güzellikleri, dillerden dile dolaşan "Yedi Kulplu Kazan" efsanesinin peşinden giden Alman arkeologların gizli planları ve Kızılcahamam İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ile bir bahar günü ilçenin tarihi kültürel ve turistik alanlarında yapılan gezide yaşanan maceralar okuyucuyla buluşuyor.