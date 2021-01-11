Yılmaz Erdoğan ve spiker Damla Uğurtürk'ün aşkı belgelendi!

Ünlü oyuncu ve yazar Yılmaz Erdoğan geçtiğimiz gün Etiler’de genç bir kadınla ara sokaklarda yürürken objektife takılmıştı.

İkili bir anda karşılarında kameraları görünce şaşırmış ve Yılmaz Erdoğan ve gizemli arkadaşı birbirinden hemen uzaklaşmıştı.

Erdoğan kendine soru sormak isteyen muhabirlere de sert bir tepki göstererek; “Tamam kaybol!” ifadelerini kullandı.

Herkes bu gizemli güzeli merak ederken o ismin spor spikeri Damla Uğurtürk olduğu ve ikilinin bir süredir ilişki yaşadığı ortaya çıktı.

Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayan ikilinin arasındaki 19 yaş fark ise dikkatlerden kaçmadı.

Damla Uğurtürk'ün adı geçtiğimiz günlerde şarkıcı Buray ile anılmıştı.