Kanal D'nin sevilen gündüz kuşağı programı olan Müge ve Gülşen'le 2.sayfa'ya konuk olan Yılmaz Morgül kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Detaylar haberimizde..

Yılmaz Morgül 2.sayfaa programında Ebru Gündeş'in ağıza alınmayacak kadar ağır hakaretler ettiğini söyledi

Yılmaz Morgül:" Ebru Gündeş'i asla affetmeyeceğim çok ağır şeyler söyledi zamanında. Bütün gazino önünde orkestra önünde neler neler söyledi. Konuşmak istemiyorum Allah benim karşıma kul hakkı ile gelmeyin der ama ben Ebru Gündeş'i affetmeyeceğim. O benim annem için neler söyledi. Benim anneme hakaretler etti. dedi

YILMAZ MORGÜL KİMDİR?

Yılmaz Morgül, 14 Ocak 1964 tarihinde İstanbul'un Beykoz ilçesinde yedi çocuklu Morgül ailesinin altıncı çocuğu olarak doğmuştur. Aslen Rize’lidir. Babaannesinin ud çalıp söylemesi ve babası İbrahim Bey'in usta bir tulum müzisyeni olması nedeniyle müzikle içiçe büyüdü. 7 yaşındayken babası öldü.

İlk, orta ve lise öğrenimi boyca müsamerelerde şarkılar söyledi, korolarda yer aldı, tiyatro oyunlarında roller üstlendi. Onbir yaşına geldiğinde Yurdaer Doğulu Müzik Merkezinde müzik eğitimine başladı.

Yılmaz Morgül, İshakağa İlkokulu, Ziya Ünsel Ortaokulu, Ferit İnal Lisesi, Kadıköy Belediye Konservatuarında okudu. Bütün okul yaşamı boyunca çeşitli işlerde çalıştı. Tarla işçiliğinden garsonluğa, komilikten inşaat sahalarına kadar kendi harçlıklarını kazanarak okudu.

Yılmaz Morgül, bugüne kadar Üsküdar, Kalamış, Beşiktaş, Kadıköy ve Bakırköy Musikî Cemiyetleri'nden dersler alarak kendini hazırladı. Yurdaer Doğulu Müzik Merkezi’inde eğitim aldı.

1988 yılında ilk olarak Adana'da Divan Otel'inde assolist olarak sahneye çıktı. "Elveda İstanbul" adındaki ilk albümünü 1995 yılında çıkardı. 1996 yılında çıkardığı albümünde Orhan Gencebay'ın "Dertler Benim Olsun", Cengizhan Altuntaş ve Mehmet Ilgın'ın "Ağlama Değmez Hayat"ını kendi tarzıyla yeniden seslendirdi. Zeki Müren'in unutulmaz filmlerinden biri olan "Bahçevan"ın aynı isimli şarkısını yeniden okudu.

1994 yılında "Elveda İstanbul" şarkısıyla artık bütün ülkenin tanıdığı bir sanatçı oldu.

“Gökkuşağı” adında Türkiye’yi tanıtan programı sundu. Türkiye’nin bütün yörelerinde ve Azerbaycan, Avusturya, Belçika, Amerika, Avustralya, Hollanda, Fransa, Almanya, İsveç, İsviçre gibi ülkelerde konserler verdi.

1997 yılında çıkardığı Üçüncü albümü “Masum Yalanlar”da çıkış parçası, "Her Kuşun Eti Yenmez" isimli Serdar Ortaç şarkısı oldu.

Avustralya’nın Brisbeyn şehrinde 1997 yılında 32 ülkenin katıldığı Güney Pasifik Şarkı Yarışmasına "Uluslararası Star"konumuyla katılıp "En İyi Yorumcu" ödülü aldı.

Levent Kırca - Oya Başar ile "Olacak O Kadar TV"de bir yıl çalıştı.

Cilt kanserine yakalandı, Yedi yıl boyunca Amerika’da tedavi gördü.

Olay TV’de “Yılmaz Morgül Şov” isimli bir program yaptı.

Yılmaz Morgül, beş yıl aradan sonra müzik dünyasına iddialı bir şekilde giriş yaparak, büyük titizlikle hazırlanan maxi single çalışması ''Yalnızlık Makamı'' Esen Müzik etiketiyle 17 Mart 2015 tarihinde tüm müzik marketlerde ve dijital kanallarda yerini aldı.

7 Şubat 2016 tarihinde başlayacak olan “Survivor 2016” yarışmasına Yılmaz Morgül de Ünlüler takımında katılacak.

7 Şubat 2016 tarihinde TV8 ekranlarında başlayacak olan ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı’nın yapacağı “Survivor 2016” yarışması gönüllüler takımında; Aylin Şallı, Damla Can, Efecan Dianzenza, Gizem Kerimoğlu, Gizem Memiç, Gülnihal Candan, İbrahim Giydirir, Semih Öztürk, Serkay Tütüncü, Zafer Mete yarışacak.

Ünlüler takımında ise: Çağan Atakan Arslan (Soldier), Ebru Öztürk, Eda Akkaya, Ezgi Avcı, İbrahim Yattara, Nagihan Karadere, Serkan Ercan (Ütopya), Tuğba Özay, Yılmaz Morgül, Yunus Günçe ve Seda Tetik yarışacaktır.

Ünlüler Takımında yer alan Serkan Ercan (Ütopya) dokunulmazlık oyununda sol bacağından ciddi şekilde sakatlanmıştı. MR çekilmesi için hastaneye gönderildikten sonra ayağında meydana gelen sakatlık nedeniyle doktor raporu ile 14 Şubat 2016 tarihinde yarışmaya veda etti.

Serkan Ercan'ın sakatlanması sonrası Survivor yarışmacı adaylarından Spartalı Mehmet Ünlüler Takımına Serkan'ın yerine dahil oldu. 14 Şubat 2016 tarihinde yapılan Dokunulmazlık Oyununu kazanan Ünlüler Takımı tek yarışmacı adayı kalan Yağmur Özdemir'i de takımlarına kattı.

14 Kаsım 2016 tarihinden itibaren Tv8'de başlayan "Mutlu Günler Türkiye" programını sunmaya başladı.

Albümleri :

1995 - Elveda İstanbul

1996 - Aşık Olmak İstiyorum & Unutama Beni

1996 - Yılmaz Morgül II

1997 - Masum Yalanlar

2000 - Olduğum Gibiyim

2001 - Türk Sanat Müziği Klasikleri

2003 - Can Parçam

2005 – Cennet

2008 - Türk Sanat Müziği Klasikleri

2010 - YLMZMRGL

2013 - Yılmaz Morgül & Ayfer Er - Aşk Benden Sorulur (Single)

2015 - Yalnızlık Makamı (maxi single)

2016 - Yılmaz Morgül 2016