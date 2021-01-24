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  3. Yılmaz Morgül sokak ortasında tekmeler savurarak şov yaptı!

Yılmaz Morgül sokak ortasında tekmeler savurarak şov yaptı!

Geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülenen şarkıcı Yılmaz Morgül, basın mensuplarına mini kick boks şov yaptı. Morgül'e Bülent Ersoy sorusu yöneltilince tepkisini koydu.

Yılmaz Morgül sokak ortasında tekmeler savurarak şov yaptı!

Nişantaşı'nın ortasında çevredeki kalabalığa aldırış etmeden yaptığı mini şovla herkesi şaşırtan 57 yaşındaki şarkıcı, muhabirler ile sohbet etti.

YILMAZ MORGÜL'DEN KİCK BOKS ŞOV

Bir süredir kick boks dersi alan Yılmaz Morgül, Nişantaşı'nda sokak ortasında yüksek tekme hareketi yaparak basın mensuplarına poz verip "Arkadaşlar siz istediniz ben de hareketin kralını yaptım" dedi.

Yılmaz Morgül sokak ortasında tekmeler savurarak şov yaptı!

BÜLENT ERSOY'A TEPKİ GÖSTERDİ

Ünlü şarkıcı Morgül, geçtiğimiz günlerde yine kürk sebebiyle gerginlik yaşadığı Bülent Ersoy’la ilgili soru üzerine, “Bülent Hanım büyük bir sanatçı ama kalkıp bu dönemde pek çok insan ekonomik olarak zor günler yaşarken, çıkıp ‘ben asgari ücretlilere üzülüyorum’ deyip arkasından 50 bin TL'lik kürk alması gerçek sanatçıya yakışmaz, kabul edilemez. En azından birkaç tane ailenin kirasını ödeyebilir ya da bu dönem çalışmayan orkestra elemanlarına yardımcı olabilirdi. Siz bilemezsiniz de ben her şeyi bilirim. Çok iyi biliyorum” ifadelerini kullandı.

Yılmaz Morgül sokak ortasında tekmeler savurarak şov yaptı!

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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