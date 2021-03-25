Yılmaz Morgül'ün Alzheimer hastası olan annesi kansere yakalandı!

Alzheimer hastası olan annesi Fatma Morgül'ün deri kanserine yakalandığını söyleyen Morgül, annesinin sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

"ANNEM DEĞİL ARTIK BEBEĞİM"

Morgül, "Yaklaşık bir aydır hastalıkla uğraşıyoruz. Şimdi patoloji testleri temiz çıktı. Ameliyatı da iyi geçti. Annem, annem değil artık benim bebeğim. Çünkü Alzheimer'dan dolayı konuşamıyor ve yatalak. O yüzden çok üzülüyorum." ifadelerini kullandı.