Yılmaz Özdil'in o sözleri sosyal medyada alay konusu oldu

Türkiye'nin Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra birçok ülkeye sıçrayıp ölümlere neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesi başarılı bir şekilde devam ediyor.

Bu durum bazı kesimlerde rahatsızlığa neden oluyor. Sözcü muhabiri Gökmen Ulu moderatörlüğündeki Uğur Dündar'ın bulunduğu programda Yılmaz Özdil Türkiye'ye ilişkin akılalmaz sözler sarf etti. Özdil canlı yayında ''Türkiye bütün ülkelere yardım ediyor! Türkiye'ye yardım etmediği tek ülke Türkiye. Bu aslında gerçekten büyük bir başarı'' ifadelerini kullandı.

Tüm yapılanları görmezden gelen Özdil, sosyal medyada alay konusu oldu.

Twitter'da Yılmaz Özdil'e gelen bazı tepkiler şu şekilde:

* Sen 0.25 kr etmeyecek kitabı 2500 TL sattın kime bir yardımın dokundu.

* Kudur yılmaz kudur imf den para almıyoruz. Teşekkürler Recep Tayyip Erdoğan

* Kendi okuruna 20 liralık kitabı 2.500 TL ye iteleyen biri için tuhaf bir yorum.

* Zihniyetiniz batsın.

* Bak hele vatan haini olmayı ülkenizden nefret etmeyi nasıl beceriyorsunuz?