Yılmaz Özdil'in arsa kaydırma işi büyüdü!

Yılmaz Özdil şu sıralar Bodrum'daki villasıyla gündeme geldi. Özdil'in Bodrum'da denize sıfır bir dönümlük arazi üstüne kurulu villasıyla ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

TİCARİ ALANA VİLLA

Normalde burası "ticari alan" vasfı olduğu için villa yapmak mümkün değildi. Planda iki ayrı bağımsız bölüm ve ofis gibi gösterilen yapılar Özdil ailesi tarafından filiyatta birleştirilerek bir villa olarak ortaya çıkarıldı. Hatta plan dışında bodrum kat yapıldı. Resmi kayıtlara göre yapı izin belgesi 10 Ağustos 2017'de alınmış.

İMAR AFFINA BAŞVURDU

Daha sonradan Hülya Özdil'in imar affından faydalanmak üzere başvuru yaptığını öğrendim. Bunu resmi kurumlardan da teyit ettim. Kayıtlara bakılırsa zaten Hülya Özdil adına başvuru yapıldığı anlaşılacaktır. İmar barışı ile villanın ticari alan olan kullanım özelliği konuta çevrilmiş olduğunu öğrendim.

ARSA DEĞİŞTİ DEĞERİ 6-7 MİLYON DOLARA YÜKSELDİ

Yılmaz’ın Özdil’in evinin üzerine kurulu olduğu arsanın satın alındığında kayıtlara göre deniz kıyısında olmadığı, 'parsel kaydırma' işlemiyle kağıt üstünde yerinin değiştirildiği öğrenildi.

Takvim gazetesi yazarı Zafer Şahin'in aktardığı bilgiye göre, arsanın değeri kaydırma işleminden sonra 6-7 milyon dolar seviyesine yükseldi.

ARSALAR YER DEĞİŞTİRDİ

Kaydırma ile aradaki yolu da aşan arsa denizle birleşirken, arsası normalde deniz kenarında olan vatandaşların arsaları ise yana kaydırıldı.

SEN KİMİNLE BERABER YÜRÜTTÜN

Yılmaz Özdil'in villasının gündeme gelmesinin ardından birçok kullanıcı sosyal medya üzerinden konuyla ilgili birçok paylaşım yaptı.

Özdil'in yıllar önce kaleme aldığı "Beraber Yürüttük Biz Bu Yollarda" isimli kitap yeniden gündeme geldi.

Kullanıcılar Özdil hakkında, ''Yılmaz Özdil villasını nasıl yürütmüş diyorlar. Adam bu işin ustası yav! Kitabını yazmış.'' , "Sen kiminle beraber yürüttün'' gibi ifadeler kullandı.