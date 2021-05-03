Yılmaz Vural'dan Ricardo Gomes'e tepki: Birkaç sene önce olsa döversin içeride

Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe, sahasında BB Erzurumspor ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe - Erzurumspor maçı ev sahibi takımın 3-1 galibiyeti ile sona erdi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Ricardo Gomes ile ilgili çok sert ifadeler kullandı.

Karşılaşmada oyuna girmeyi reddeden Ricardo Gomes'e ilişkin açıklamalarda bulunan BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, tepkisini dile getirdi.

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural'ın maç sonrası yaptığı açıklamadan satır başları şu şekilde:

"Maç 3-3 bitebilirdi. Bu VAR'ın ne olduğunu maalesef hala anlayamadık. İkinci yarı oyuna karakter koyduk. İkinci yarıda 5 pozisyonumuz var. Çok net 2 pozisyon yakaladık ama atamadık. Fenerbahçe son 10-15 dakika oyunda değildi. Kalan 2 maçtan 6 puan çıkarmak zorundayız. Artık rahat takım yok.

Yabancı kuralını serbest bırakmak isteyen zihniyete söylüyorum. 2 ay paralarını alamasalar takımın içinde olduklarını unutup hemen UEFA'ya gidiyorlar.

Gomes oyuna girmek istemedi. Ayağım iyi değil dedi. Hiçbir şeyi yok. Oynamak istemedi. Rica ettim, sana ihtiyacımız var dedim. Bir tanesini çıkardık. Soyunma odasında arkamızdan küfür etmiş çıkardık diye. Burası dingonun ahırı mı? Allah sabır veriyor. Birkaç sene önce olsa döversin içeride."