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Yılmaz Vural'ın eşi İsmet Vural kimdir, nereli, kaç yaşında?

İki eşi olduğu bilinen Yılmaz Vural'ın kendisinden küçük kadınlarla yakalanması üzerine eşi İsmet Vural merak konusu oldu. Biz de haberimizde Yılmaz Vural'ın eşi İsmet Vural kimdir, nereli, kaç yaşında? sorusunun yanıtına yer verdik...

Yılmaz Vural'ın eşi İsmet Vural kimdir, nereli, kaç yaşında?

Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural'ın çapkınlık haberleriyle gündeme gelmesinin ardından eşi İsmet Vural merak konusu oldu. Biz de bunun üzerine haberimizde Yılmaz Vural'ın eşi İsmet Vural kimdir, nereli, kaç yaşında? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte detaylar...

YILMAZ VURAL'IN EŞİ İSMET VURAL KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Ünlü teknik direktör, 21 yıllık sevgilisi Seda Şahin den 11 yaşında oğlu olan ünlü teknik direktörün 41 yıllık eşinden de 36 ve 33 yaşlarında iki erkek çocuğu var.

İki oğlunun annesi İsmet Vural Almanya'da öğretmenlik yapıyor. 69 yaşındaki ünlü teknik direktör Yılmaz Vural 21 yıldır 51 yaşındaki Seda Şahin ile birlikte aşk yaşıyor.

Yılmaz Vural'ın eşi İsmet Vural kimdir, nereli, kaç yaşında?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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