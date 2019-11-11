Yine bir intihar vakası! Üniversiteli genç, helyumla intihar etti

Çanakkale merkeze bağlı Kepez beldesinde bulunan bir sitede meydana gelen olayda, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Programı'nda öğrencş olan 20 yaşındaki Umut T., iddiaya göre, başına poşet geçirip, bantlayarak, içine de tüpten helyum verdi.

İNTİHAR ETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Annesi eve gelince Umut T.'yi başında poşetle hareketsiz yatarken buldu. Annenin ihbarıyla eve gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Umut T.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonucu Umut T.'nin intihar ettiği tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından Umut T.'nin cansız bedeni, otopsi için önce Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nin morguna ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Umut T.'nin, bu yıl ÇOMÜ'de kaydını yenilemediği öğrenilirken, polis ekiplerince intiharla ilgili soruşturma başlatıldı.

HELYUM NEDİR?

Helyum, Soy Gaz element serisinde olan ve periyodik tablonun 8A grubunda bulunan gaz haldeki renksiz bir elementtir. Helyum periyodik tablonun ikinci elementidir. Helyum kullanım alanları açısından çeşitlilik gösteren bir soy gazdır.

HELYUM NERELERDE KULLANILIR?

Helyum nerelerde kullanılır sorusu şöyle cevaplanabilir: zeplin ve balon gibi hava taşıtlarını şişirmede kullanımıyla bilinen helyum gazı; kaynakçılıkta, germanyum ve silisyum kristallerinin yapımında, titanyum ve zirkonyum eldesinde, süpersonik rüzgar tünellerinde ve derin dalış tüplerinde de kullanılır. Ayrıca, düşük sıcaklık araştırmalarında ve nükleer enerji santrallerinde “soğutucu” olarak da önemlidir. Tüm elementler arasında, en düşük erime ve kaynama sıcaklıkları helyuma aittir. Makro ölçüde bile atomik özelliklerini göstermesi nedeniyle “kuantum sıvısı” olarak da adlandırılan ve ısı iletkenliği olağanüstü derecede yüksek olan sıvı helyum, manyetik rezonans görüntülemede (MRI) ve kanser teşhisi için MRE’de de kullanılır. Yakın zamanda, sıvı roket yakıtı sıkıştırmada da helyumdan faydalanılmaya başlandı.

HELYUM NASIL ÖLDÜRÜR? HELYUM'UN ETKİLERİ NELERDİR?

Helyum çok aktif bir gaz olduğu için akciğerlerde oksijen alımını engelliyor. Gelişen ani oksijensizlik nedeni ile kişi bayılma nöbeti geçiriyor. Ayakta ise düşüyor ve yaralanıyor. Bol miktarda helyum solunmasında ise ani hayati organlar duruyor ve bu durum ölümle sonuçlanıyor