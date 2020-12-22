Yine hayvan vahşeti! Balıkesir'de zehirleyip Bursa'da ormana atılan köpekler açlıktan birbirlerini yedi...Son dakika... Ticaret Bakanlığı açıkladı: 283 firmaya 9 milyon 645 bin lira para cezası kesildiUzmanlar uyardı: Mutant Kovid-19 için daha sıkı tedbirler gerek!Misli.com 2. Lig'de haftanın maçlarıŞarkıcı Nez'e takıntılı hayranından kanlı gelinlik!Almanya'daki gururumuz Uğur Şahin, aşının mutasyona etkilerini açıkladı!Bitcoin alınır mı? Bitcoin almak mantıklı mı, güvenli mi?Beren Saat ve Belçim Bilgin Magnet Quarterly Dergisi için objektif karşısına geçti!Kasımpaşa-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Bilkent Üniversitesi kopyaya karşı öğrencilerden 'Onur Yemini' istedi
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Yine hayvan vahşeti! Balıkesir'de zehirleyip Bursa'da ormana atılan köpekler açlıktan birbirlerini yedi...

Yine hayvan vahşeti! Balıkesir'de zehirleyip Bursa'da ormana atılan köpekler açlıktan birbirlerini yedi...

Balıkesir’de zehirlendikten sonra Bursa'nın Mustafakemalpaşa ormanlarına atılan köpekler ortalığı karıştırdı. Zehirlenen köpeklerin bazıları ölürken zehirden etkilenmeyen köpekler ormanda yiyecek bulamayınca ölen köpekleri yedi.

Kırsal Alpağut Mahallesi’nin yakınındaki ormanlık alana atılan 50’ye yakın köpeğin zehirlendiği anlaşıldı. Balıkesir'den getirilip Bursa'nın Mustafakemalpaşa ormanlarına bırakılan köpeklerin içler acısı durumları kameralara yansıdı.

YETKİLİLER DURUMA EL KOYDU

İlçede büyük tepkiye neden olayın ardından vatandaşlar hastalık oluşmaması için ölen köpekleri gömdü.  Mustafakemalpaşa Belediyesi ekipleri ve Mustafakemalpaşa Jandarma Komutanlığı tarafından bölgede yapılan araştırmaya Bursa Doğa Koruma Milli Şube Parklar Müdürlüğü de dahil oldu. Soruşturma kapsamında gömülen köpekler gömüldükleri yerlerden çıkarılarak çipleri okutuldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Balıkesir’den getirildiği anlaşılan köpeklerin ne zaman, kim tarafından getirildiğinin belirlenmesi için Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldı.

Yine hayvan vahşeti! Balıkesir'de zehirleyip Bursa'da ormana atılan köpekler açlıktan birbirlerini yedi...

Yine hayvan vahşeti! Balıkesir'de zehirleyip Bursa'da ormana atılan köpekler açlıktan birbirlerini yedi...Yine hayvan vahşeti! Balıkesir'de zehirleyip Bursa'da ormana atılan köpekler açlıktan birbirlerini yedi...

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

GÜNÜN ÖZETİ

HABERE YORUM KAT