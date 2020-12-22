Yine hayvan vahşeti! Balıkesir'de zehirleyip Bursa'da ormana atılan köpekler açlıktan birbirlerini yedi...

Kırsal Alpağut Mahallesi’nin yakınındaki ormanlık alana atılan 50’ye yakın köpeğin zehirlendiği anlaşıldı. Balıkesir'den getirilip Bursa'nın Mustafakemalpaşa ormanlarına bırakılan köpeklerin içler acısı durumları kameralara yansıdı.

YETKİLİLER DURUMA EL KOYDU

İlçede büyük tepkiye neden olayın ardından vatandaşlar hastalık oluşmaması için ölen köpekleri gömdü. Mustafakemalpaşa Belediyesi ekipleri ve Mustafakemalpaşa Jandarma Komutanlığı tarafından bölgede yapılan araştırmaya Bursa Doğa Koruma Milli Şube Parklar Müdürlüğü de dahil oldu. Soruşturma kapsamında gömülen köpekler gömüldükleri yerlerden çıkarılarak çipleri okutuldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Balıkesir’den getirildiği anlaşılan köpeklerin ne zaman, kim tarafından getirildiğinin belirlenmesi için Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldı.