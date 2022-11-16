Yine İETT otobüsü yine kaos! Adres soran yolcuya otobüs şoföründen tepki çeken sözler!

İstanbul İETT otobüsünde yolculuk yapan bir kadının şoföre sorduğu soru sonrası aldığı cevap ortalığın karışmasına neden oldu.

YAYINLAMA
Google News

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bağlı İETT otobüslerinde meydana gelen tartışmalar ve kavgalar son günlerde artarak devam ediyor. Şoförlerin öfkeli ve fevri hareketlerinden dolayı mağdur olan yolculara bir yenisi daha eklendi. Otobüste yaşanan o anlar saniye saniye kaydedildi.

Yine İETT otobüsü yine kaos! Adres soran yolcuya otobüs şoföründen tepki çeken sözler!

TEPKİ ÇEKEN CEVAP

Olay, dün akşam saatlerinde Bakırköy ile Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasında sefer yapan bir İETT otobüsünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Bakırköy durağında ”Şirinevler’den geçer mi?” diye soran yolcu çift ile otobüsün kadın sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kadın sürücünün “Cehennemin dibine gitsinler, yeter be. Ben size amme hizmeti mi veriyorum” demesi üzerine diğer yolcular da tepki gösterdi.

Yine İETT otobüsü yine kaos! Adres soran yolcuya otobüs şoföründen tepki çeken sözler!

ŞOFÖR ŞİKAYET EDİLDİ

Yolcuların tepki gösterdiğini gören sürücü, yolculara kızdığını söyleyerek durakta yaklaşık 15 dakika bekleyip ilerlemedi. Bunun üzerine diğer yolcular da tepki gösterdi. Bir süre sonra sürücü ilerlerken, yolcular tepki amaçlı bir durak sonra otobüsten indi. Yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonuna yansırken, yolcular şoförü 153 belediye ihbar hattına şikayet etti.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Anayasa değişikliğiyle alakalı konuşan Adalet Bakanı Bozdağ: "Muhalefetin de destek vereceğinden umutluyum"
Anayasa değişikliğiyle alakalı konuşan Adalet Bakanı Bozdağ: "Muhalefetin de destek vereceğinden umutluyum"
İstiklal Caddesi'ne çiçek bırakan İYİ Parti heyetine tepki: "Ayıptır ya, gülmeyin, ağlayın ya"
İstiklal Caddesi'ne çiçek bırakan İYİ Parti heyetine tepki: "Ayıptır ya, gülmeyin, ağlayın ya"
Yeni Akit yazarından Kemal Kılıçdaroğlu'na flaş çağrı: "Buyrun Kemal bey, gelin akittv’ye... Bunları yüzümüze karşı söyleyin..."
Yeni Akit yazarından Kemal Kılıçdaroğlu'na flaş çağrı: "Buyrun Kemal bey, gelin akittv’ye... Bunları yüzümüze karşı söyleyin..."
Kazandere ve Pabuçdere barajları Kuruma noktasına kadar geldi, Köylüler endişeli!
Kazandere ve Pabuçdere barajları Kuruma noktasına kadar geldi, Köylüler endişeli!
Son Haberler
O Ses Türkiye bu yıl olacak mı, ne zaman başlayacak?
O Ses Türkiye bu yıl olacak mı, ne zaman başlayacak?
Azime Telli kimdir, kaç yaşındadır, mesleği nedir, evli mi?
Azime Telli kimdir, kaç yaşındadır, mesleği nedir, evli mi?
Özlenen kar Erzurum’da başladı
Özlenen kar Erzurum’da başladı
Zonguldak'ta fıkra gibi olay! Kendisine otomobil çarpan kadın hastane yerine markete gitti!
Zonguldak'ta fıkra gibi olay! Kendisine otomobil çarpan kadın hastane yerine markete gitti!
Son dakika | Mahkeme kararını açıkladı! Adnan Oktar'a 8 bin 658 yıl hapis cezası
Son dakika | Mahkeme kararını açıkladı! Adnan Oktar'a 8 bin 658 yıl hapis cezası
Altılı masayı değerlendirdi! Fatih Altaylı'nın yorumları liderleri fena kızdıracak
Altılı masayı değerlendirdi! Fatih Altaylı'nın yorumları liderleri fena kızdıracak
Çok Okunanlar
Kocaeli ulaşım zammı, yeni ulaşım ücretleri 2022 | Kocaeli şehir içi otobüs, tramvay, vapur fiyatları ne kadar, kaç TL? Otobüs ücreti ne kadar?
Kocaeli ulaşım zammı, yeni ulaşım ücretleri 2022 | Kocaeli şehir içi otobüs, tramvay, vapur fiyatları ne kadar, kaç TL? Otobüs ücreti ne kadar?
Gezici araştırma şirketi başkanı Murat Gezici kimdir? Kaç yaşında, nereli? Murat Gezici'nin biyografisi
Gezici araştırma şirketi başkanı Murat Gezici kimdir? Kaç yaşında, nereli? Murat Gezici'nin biyografisi
2 ay önce evlenmişlerdi! Merve Boluğur'dan kafaları karıştıran hareketler ve paylaşımlar! Yoksa boşanıyorlar mı?
2 ay önce evlenmişlerdi! Merve Boluğur'dan kafaları karıştıran hareketler ve paylaşımlar! Yoksa boşanıyorlar mı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 16 Kasım 2022 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 16 Kasım 2022 Çarşamba maç programı
Türkiye'de 2022 yılında ne kadar trafik kazası meydana geldi? İşte 2022 Kasım itibariyle yaşana kazalar
Türkiye'de 2022 yılında ne kadar trafik kazası meydana geldi? İşte 2022 Kasım itibariyle yaşana kazalar
Prof. Dr. Naci Görür'den Marmara depremi için tedirgin eden sözler! "İstanbul’da çok fazla kayıp vereceğimiz kesin"
Prof. Dr. Naci Görür'den Marmara depremi için tedirgin eden sözler! "İstanbul’da çok fazla kayıp vereceğimiz kesin"
Yorumlananlar
Cihan Kolivar kimdir? Nereli, kaç yaşında? Cihan Kolivar ne dedi? Neden tutuklandı?
Cihan Kolivar kimdir? Nereli, kaç yaşında? Cihan Kolivar ne dedi? Neden tutuklandı?
İstanbul'da tepki çeken olay! Camide içki içti, Kur'an-ı Kerim’e tekme attı! Görüntüleri izleyenlerin kan beynine sıçradı
İstanbul'da tepki çeken olay! Camide içki içti, Kur'an-ı Kerim’e tekme attı! Görüntüleri izleyenlerin kan beynine sıçradı
2022 (POMEM) öğrenci alım ne zaman, şartları neler, kaç kişi alınacak, başvuru tarihi ne zaman?
2022 (POMEM) öğrenci alım ne zaman, şartları neler, kaç kişi alınacak, başvuru tarihi ne zaman?
İYİ Partili İbrahim Özkan'dan çirkin sözler! Anıtkabir'de Erdoğan sloganı atan vatandaşlara hakaret etti!
İYİ Partili İbrahim Özkan'dan çirkin sözler! Anıtkabir'de Erdoğan sloganı atan vatandaşlara hakaret etti!