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Yine OnlyFans yine akıllara zarar kazanç! 'Sıvı altın' dediği idrarını satıyor! "Biri onunla dondurma yaptı"

OnlyFans fenomeni Kactus Kutie, sıvı altın olarak isimlendirdiğini idrarını küçük kavanozlara koyarak satıyor.

Yine OnlyFans yine akıllara zarar kazanç! 'Sıvı altın' dediği idrarını satıyor! "Biri onunla dondurma yaptı"

Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Kactus Kutie, sıvı altın olarak isimlendirdiğini idrarını küçük kavanozlara koyarak satıyor. Kavanoz başına 70 dolar (yaklaşık 947 TL) kazanan Kutie, hayranları için kendisinin tuvaletini yaparken videolarını çekiyor.

10 DAKİKAYA KADAR SÜREBİLİYOR

Sosyal medyaya adım attıktan sonra idrarını satarak para kazanmaya başladığını söyleyen Kutie, çelikten bir mesanesi olduğunu ve bazı tuvalet videolarının 10 dakikaya kadar sürebildiğini açıkladı.

Yine OnlyFans yine akıllara zarar kazanç! 'Sıvı altın' dediği idrarını satıyor! Biri onunla dondurma yaptı

Hayranlarının ısrarı üzerine videolar çekmeye başladığını anlatan Kutie, “İlk videom bir dere kenarında tuvaletimi yaptığım anları gösteriyordu. Çok basit ve kısa bir videoydu ancak binlerce sipariş almama neden oldu. Şimdi idrarımı kavanozlara koyarak satıyorum. Hatta biri onunla dondurma yaptı.” dedi.

Yine OnlyFans yine akıllara zarar kazanç! 'Sıvı altın' dediği idrarını satıyor! Biri onunla dondurma yaptı

BİNLERCE DOLAR KAZANIYOR

İlginç mesleğinden önce tam zamanlı fotoğrafçılık yaptığını dile getiren Kutie, yeni uğraşı sayesinde binlerce dolar kazandığını itiraf etti. Müşterilerinin özel istekleri doğrultusunda belirlenen diyet listelerini uyguladığını anlatan Kutie, “Hayranlarım istediğinde yapılış aşamasını gösteren özel videolar çekip satıyorum. Bu tür sahnelerden önce iki dev bardak çay ve mutlaka su içiyorum” şeklinde açıkladı.

Yine OnlyFans yine akıllara zarar kazanç! 'Sıvı altın' dediği idrarını satıyor! Biri onunla dondurma yaptı

Emine Özfalcı
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