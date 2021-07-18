Yine yaptı yapacağını! Şeyma Subaşı'dan olay yaratan paylaşım! Takipçileri gözlerine inanamadı!

Kardeşi Kübra Acil'in paylaştığı bir fotoğrafı sayfasında paylaşan Şeyma Subaşı yine çok konuşuldu. Acun Ilıcalı'nın da bulunduğu kareyi kendi sosyal medya hesabından yayınlayan Subaşı kafaları karıştırmayı başardı.

Kübra Acil'in Alaçatı'da kızının doğum gününe Acun Ilıcalı ve kızı katılırken Şeyma Subaşı ise katılım göstermedi. Doğum gününe katılmayan Subaşı eski eşi Acun Ilıcalı'nın da yer aldığı kareyi seçerek yeğeninin doğum gününü kutlaması sosyal medyada olay yarattı.

Şeyma Subaşı'nın paylaşımında Acun Ilıcalı'yı görenler paylaşımı yorum yağmuruna tuttu. Takipçiler "Neden Acun'lu olan fotoğrafı paylaştın?", "Eski kocanın olduğu fotoğraf neden?" gibi yorumlarda bulundu.

Mohammed Alsaloussi'nin ilişkiyi bitirme sebebini açıklamasının hemen ardından Şeyma Subaşı'nın bu hamleyi yapması dikkat çekti.

Tam da araları düzelmişti! Mohammed Alsaloussi sessizliğini bozdu: "Şeyma'dan ayrılmak isteyen bendim!"