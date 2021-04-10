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  3. Yırtıcı kuşun yiyecek telaşı! Kartal’da aç kalan şahin kent merkezine indi

Yırtıcı kuşun yiyecek telaşı! Kartal’da aç kalan şahin kent merkezine indi

İstanbul'un Kartal ilçesinde aç kalan yırtıcı şahin, güvercinlere saldırdı. Kent merkezinde yırtıcı kuşu görenler ise gözlerine inanamadı. Şahinin saldırısını gören güvercin sahibi, güvercinin kurtardı. Şahini besleyen güvercin sahibi daha sonra şahini doğal ortamına bıraktı.

Yırtıcı kuşun yiyecek telaşı! Kartal’da aç kalan şahin kent merkezine indi

İstanbul'un Kartal ilçesinde aç kalan yırtıcı şahin, güvercinlere saldırdı. Olay, geçtiğimiz gün saat 17.00 sıralarında Kartal'da Cevizli Mahallesi'nde meydana geldi. Motokurye Timur Karataş, evinin önünde kuşlarını beslediği sırada yırtıcı şahin bir anda ortaya çıkarak güvercinlere saldırdı. Güvercini pençeleriyle yakalayan şahin kuşu kargaşada güvercinle yere düştü. Timur Karataş hızlıca şahini yakalayarak, güvercinini kurtardı. Aç kalan yırtıcı şahine et yedirerek karnını doyuran Karataş daha sonra motosikletine binerek şahini ormanlık alana götürdü. Yolda motosiklet üzerindeki Karataş'ın elindeki şahini gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi. Ormanlık alana gelen Timur Karataş, arkadaşıyla birlikte yırtıcı şahini doğal ortamına bıraktı. Şahin daha sonra havalanarak özgürlüğe kanat çırptı.

"GÜVERCİNİ KURTARDIK"

Şahinin güvercinlere saldırdığını belirten motokurye Timur Karataş, Biz evimizin önünde motosikletimizi tamir ederken güvercinlerimize yem veriyorduk. Bir anda şahin kuşu güvercinlerimize saldırdı. Kuş beslediğimiz için korkmadan hızlıca güvercinimizi kurtardık. Aç kalan şahin kuşunun karnı doyurduk. Doğal yaşamına bırakıyoruz" diye konuştu.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Yırtıcı kuşun yiyecek telaşı! Kartal’da aç kalan şahin kent merkezine indi

Yırtıcı kuşun yiyecek telaşı! Kartal’da aç kalan şahin kent merkezine indi

Yırtıcı kuşun yiyecek telaşı! Kartal’da aç kalan şahin kent merkezine indi

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