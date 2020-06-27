YKS 2020 soruları sızdırıldı mı? ÖSYM'den açıklama geldi

YKS'de fizik, kimya ve biyoloji alanlarındaki soruların internete düşmesinin ardından ÖSYM'nin yaptığı açıklamada "TYT'den sonra sosyal medyada bir adayın kitapçığından bazı kısımların paylaşıldığı görülmüştür. Sorumlu hakkında yasal süreç başlatılmıştır." denildi.

ÖSYM’nin mühürlü kasalarında olması gereken 2020 YKS’nin ilk aşaması olan TYT’de bugün sorulan Fizik, Kimya, Biyoloji testlerinden 4 sorunun internete düştüğü iddia edildi.

SORULAR İNTERNETE SIZDI

Kitapçıkların toplandığı ve soruların fotoğraflanmasının imkansız olduğu YKS'nin kitapçık fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntülerden sonra çok sayıda kişi sınavın iptal edilmesi gerektiğini belirtti.

ÖSYM'DEN AÇIKLAMA: YASAL SÜREÇ BAŞLATILDI

ÖSYM'den yapılan açıklamada "TYT'den sonra sosyal medyada bir adayın kitapçığından bazı kısımların paylaşıldığı görülmüştür. Sorumlu hakkında yasal süreç başlatılmıştır." denildi.

ÖSYM'DEN SORU PAYLAŞIMI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

ÖSYM'den yapılan açıklamada "Yarın YKS’nin tüm oturumları tamamlandıktan sonra planlandığı gibi soruların tamamı kamuoyuyla paylaşılacaktır." denildi.