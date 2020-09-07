YKS adayları dikkat: Mezuna kalmayın! Doğru ek yerleştirme için tüyolar

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından istedikleri puanı alamayan bir çok aday, hayallerindeki bölümü okumak istediklerinden tercih yapmayıp 1 yıl yeniden sınava çalışma hazırlığı yapıyor.

Mezuna kalmanın adaylar için boşuna zaman kaybı olduğunu ifade eden Tuba Uçar, ''Üniversiteye giren yaşıtları hayata daha önce başlayacakken kendileri zaman kaybedecek ve en önemlisi girecekleri sınavda da sonuçlarının nasıl geleceği belli olmadığından bu belirsizlik kendilerinde stres yaşatacak.'' dedi.

Uçar, '' İstedikleri bölüm için puanları yetmiyor olabilir ama puanlarının yettiği başka bir bölümde okuyarak da hayallerindeki mesleği yapabilirler. Bunu şu şekilde örneklendirebiliriz. Aday öğrencinin puanı Beslenme ve Diyetetik Bölümü’ne puanı yetmediyse eğer Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nü ek tercihte tercih ederek aynı anda Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nde çift ana dal yapabilir.’’ ifadelerini kullandı.

BİR ÇOK ALTERNATİF YOL MEVCUT

Kurumun öğrencilere sunduğu fırsatlarla ilgili de bilgi veren Uçar; “Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nü tercih eden öğrencilerimiz sertifika programlarına katılarak ‘’Yazılım Uzmanı’’ olabilirler. Her devrin mesleği olan Sivil Hava İşletmeciliği Bölümü’nü tercih ettiklerinde Uçak Teknolojisi Programı’nda çift ana dal yapabilir, havacılığın farklı alanlarında çalışabilirler. Odyolog olmak isteyen adayların puanları bu bölüme yetmiyorsa eğer Odyometri Bölümü’nü tercih ederek Dikey Geçiş Sınavı ile Odyoloji Bölümü’ne geçerek Odyolog olabilirler.

Aynı şekilde İç Mimar olmak isteyen adaylar İç Mekan Tasarımı Bölümü’nü tercih ederlerse yine Dikey Geçiş Sınavı ile İç Mimarlık Bölümü’ne geçerek İç Mimar olabilirler. Ek tercihte Havacılık Yönetimi Bölümü’nü tercih eden adaylar, Kariyer İngilizcesi ve ücretsiz İngilizce Hazırlık Programı ile mesleğinin İngilizcesini bilerek mezun olabilirler. Bunun gibi birçok örnek vermek mevcut. Ek tercih öncesi puanı istediği bölüme yetmeyen aday öğrencilerimiz üniversitemizin web sitemizdeki canlı destek bölümünden, çağrı merkezimizden ve sosyal medya hesaplarımızdan bizlerle iletişime geçerlerse kendilerini doğru bölüme yönlendirebiliriz.’’ diye konuştu.

''AVRUPA'DA İŞ İMKANLARINA SAHİP OLABİLİRLER''

Üniversitenin Diplomacard ve Bluecard ayrıcalıkları ile ilgili de bilgi veren Tuba Uçar, "Büyük fırsatlar sağlayan Diplomacard ile dünyanın her yerinde öğrenim ve yetkinliklerini belgeleyebilen öğrencilerimiz, Bluecard ayrıcalığı ile Avrupa ülkelerinde çalışma ve oturma izni programına direkt dâhil olabilme fırsatına da erişiyor.Mimarlık, Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Havacılık Yönetimi gibi birçok bölümü tercih eden adaylarımız Bluecard ayrıcalığı ile Avrupa’da iş imkanlarına sahip olabilirler. ’’ dedi.