YKS Ek puanlı yerleştirme nedir?

YKS sonuçlarının açıkladığı ekranın alt bölmesinde yer alan "Kılavuzun 3.10 değerlendirme maddesi gereğince yks puanlarınız hesaplanmamıştır." açıklaması ilgi gördü. Peki, Kılavuzun 3.10 değerlendirme maddesi ne demek? YKS puanınız hesaplanmamıştır ne demek? İşte konuya ilişkin en ne yanıtları haberimizde bulabilirsiniz...

YKS EK PUANLI YERLEŞTİRME NEDİR?

Öğrenci seçme ve yerleştirme merkezinin açıkladığı sonuçlarda Ek Puanlı Yerleştirme ve Başarı Sırası görülmektedir. Ek puanlı sonuçlar hesaplanırken mezun olunan lise ve bölüm ile alakalı tercihler yapılması durumunda sahip olunan puandır. Okunulan lise meslek lisesi değil ise aday için önemi olan bir puan değildir. Okuldan alınan ek puan sadece okunulan bölüm ile ilgili tercihler yapılması durumda verilecektir. Örneğin, Meslek lisesinden inşaat bölümünden mezun iseniz işletme seçmeniz durumunda bu puandan yaralanamazsınız.

YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM YKS sonuçlarını az önce açıkladı. Adaylar, https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden TC kimlik numarası ve aday şifreleriyle sınav sonuçlarına erişebilecek.

YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

YKS klavuzuna aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

YKS TERCİH KILAVUZU