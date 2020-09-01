YKS 1. tercihler sona erdi. Üniversite kayıtlarının bitiminde 2.tercih işlemleri başlayacak. Peki YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? YKS ek tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak 2020?

YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

YKS ek tercihler Eylül ayı içerisinde başlayacak. Tercihlerin başlangıcından önce ek tercih kılavuzu yayımlanacak. ÖSYM tarafından yayımlanacak olan YKS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı.

YKS EK TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

YKS ek tercih kılavuzunun önümüzdeki hafta içerisinde yayımlanması bekleniyor. Adaylar ek tercih işlemlerini kılavuzda yer alan boş kontenjanlara göre yapacak. YKS ek tercih kılavuzu yayımlandığında haberimiz içerisinde yer verilecektir. Boş kalan kontenjanlara göre yerleştirilecek olan adaylar ek tercihlerini T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden bireysel olarak yapacak. Başvurular; ÖSYM AİS ekranı üzerinden alınacak.

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EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ 2020

Ek yerleştirme tercih ücreti 20,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacak. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacak.

YKS ek tercih nasıl yapılır? YKS ek tercih robotu 2020

YKS EK TERCİH ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR?

Ek yerleştirme ücreti aşağıdaki bankalar aracılığıyla yatırılabilecek;

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir.

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, internet bankacılığı, mobil bankacılık ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Yerleştirme ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartıyla da yatırılabilecek.

ÜNİVERSİTE KAYDI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

İşte 2020 yılının üniversite kayıtları için gerekli belgeler şöyle;

ÜNİVERSİTE KAYDI İÇİN GEREKLİ BELGELER 2020

İşte 2020 yılının üniversite kayıtları için gerekli belgeler şöyle;

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.