YKS ek tercih kimler yapabilir? Üniversite ek tercihleri kimler yapamaz?
YKS ek tercih kimler yapabilir? Üniversite ek tercihleri kimler yapamaz? Üniversiteye yerleşmek için ikinci bir şans olan YKS ek tercih hakkında tüm bilgiler haberimizde...
YKS ek tercih işlemleri 17 Eylül'de başlayıp 23 Eylül'e kadar devam edecek. Adaylar kılavuzda yer alan bilgilere göre tercihlerini yapacak. Peki YKS ek tercih kimler yapabilir? Üniversite ek tercihleri kimle yapamaz?
KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?
YKS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, YKS merkezî yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekir.
YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.
Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir."
YKS EK TERCİH NASIL YAPILIR?
YKS ek tercihler, http://ais.osym.gov.tr sayfası ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılabiliyor. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra ek tercih sekmesine tıklayarak açılan ekranda tercihlerini yapabilecek.
YKS EK TERCİH NEDİR?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecek. Üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler ek tercih döneminde yeniden tercih yapacak. Adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanacak olan ek tercih kılavuzuna göre tercihte bulunabilecek. 1. tercihte açıkta kalanlar ile hiç tercih yapmayanlar 2. tercihlerini yapabilecek. Ancak ilk tercihlerini yapıp herhangi bir üniversite programına yerleşemeyen adaylar, 2.tercihlerini yaparken okul puanları kırılacak.
YKS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, YKS merkezî yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekir.
YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir. Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.
YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN 2020?
YKS 2.tercih başvuruları 17-23 Eylül tarihleri arasında yapılacak. 1. tercihlerde her hangi bir üniversite programına yerleşemeyen ve ya tercih yapmayan adaylar 2. kez tercih hakkını kullanabilecek.
EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ NE KADAR?
Ek yerleştirme tercih ücreti 20,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.
ÜNİVERSİTE BOŞ KONTENJANLAR
YKS Yerleştirme Raporu'na göre, 838 bin 221 kontenjanın 781 bin 165'ine yerleştirme yapıldı, 57 bin 56'sı boş kaldı.
Rapora göre, dolululuk oranları devlet, vakıf ve KKTC'deki üniversitelerde, ayrıca lisans, ön lisans, örgün ve açıköğretim programlarında, önemli kabul edilecek düzeyde arttı.
YKS Yerleştirme Raporu'na göre, devlet üniversitelerindeki doluluk oranı yüzde 95,77, vakıf üniversitelerinde ise yüzde 85,75 oldu.