YKS Milli Sporcu yerleştirme işlemleri için tercihler alınmaya başlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tarafından 2 Ekim itibariyle alınan başvurular 9 Ekim'de saat 23:59’da sona erecek.

TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda bireysel olarak yapılacak tercihler işleme alınacaktır. Adaylar tercihlerini yukarıda belirtilen tarihler arasında ÖSYM'nin; https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak bireysel olarak internet aracılığıyla yapacaklardır.

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ADAYLARIN KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

Adaylar en fazla 8 tercih yapabileceklerdir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar tercih süresi içinde tercihlerini değiştirebileceklerdir.

Tercihlerle ilgili genel bilgiler ile tercih edilebilecek yükseköğretim programlarına ve bu programların koşul ve açıklamalarına aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir.

2020-YKS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI KONTENJAN VE KOŞULLARI İÇİN TIKLAYIN