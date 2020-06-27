YKS sonrası ÖSYM başkanından açıklama

Türkiye genelinde korona virüs tedbirleriyle sosyal mesafe kuralına uygun olarak yapılan YKS(Yüksek Öğretim KurumlarıSınavı) nın ilk oturumu tamamlandı.Sınavın ardından Ösym başkanı Halis Aygün sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu.Ösym başkanı Halis AygünTwitter üzerinden :"YKS 2020'nin birinci oturumu olan TYT tüm sınav merkezlerimizde sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Böyle büyük bir sınavın ilk aşamasını tüm paydaşlarımızla birlikte başarılı bir şekilde tamamlamış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ederim.Yarın uygulayacağımız YKS’nin ikinci oturumu AYT ve üçüncü oturumu YDT‘de tüm adaylarımıza başarılar dilerim." şeklinde paylaşımda bulundu.