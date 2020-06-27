YKS soru ve cevaplar ne zaman açıklanacak? TYT soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı diğer adı ile YKS, öğrencilerin hayallerini kurdukları üniversiteye gidebilmeleri için belli bir puan almaları gereken sınavdır. Bu yıl koronavirüs gölgesinde gerçekleştirilecek sınava kısıtlı bir süre kala milyonlarca adayların ilk oturumu bugün gerçekleşti. Peki YKS soru ve cevaplar ne zaman açıklanacak?

AYT SINAV SAATİ NE ZAMAN?

28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacak olan AYT sınavı, 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecektir..

YDT SINAV SAATİ NE ZAMAN?

28 Haziran 2020 Pazar günü gerçekleştirilecek olan YDS sınavı, 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.

YKS- TYT SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS soru ve cevaplarının açıklanacağı tarihe ilişkin ÖSYM tarafından resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır. 2019 yılında YKS sınavları 15-16 Haziran’da yapılmış, sınav soru ve cevapları ise 16 Haziran’da saat 20.00’de açıklanmıştı. Bu kapsamda gözler bu yıl 28 Haziran saat 20:00’ye çevrilmiş durumda.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları 28 temmuz 2020'de açıklanacaktır.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM tarafından açıklanacak olan YKS tercihleri, sınav sonuçları açıklandıktan sonra resmi internet sitesi üzerinden yayımlayanacak.

YKS'DE GEREKLİ BELGELER

Adayların sınava girerken aşağıda belirtilen iki belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunludur:1) İlgili oturuma ait Sınava Giriş Belgesi (SGB)

2) Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamışpasaportun aslı

(Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında;

Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar,Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Kimlik Kartı,

T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan “fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu” veya “fotoğraflı, barkodlu-karekodlu” Geçici Kimlik Belgesi’nin geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilir.)

KALEM SİLGİ VERİLECEK Mİ ?

YKS'de sıbava girerken adayın yanında bulundurulması yasak olan araç ve gereçler arasında Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlar yer almaktadır. Bundan dolayı adayların yanlarında kalem ve silgi getirmelerine gerek yoktur. Bu araç gereçler ÖSYM tarafından adaylara sağlanacaktır.

YKS'DE MASKE TAKILACAK MI?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Habertürk yazarı Prof. Dr. Kürşad Zorlu'ya yaptığı açıklamalarında maske kullanımı ile ilgili şöyle konuştu:"Sınav süresinde takılıp takılmayacağı ve diğer adımlar için Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun karar ve tavsiyelerini dikkate almak zorundayız. Her koşulda adaylara görevlilerimiz tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacaktır. İsteyen adaylar kendi maskeleriyle de sınava girebilecekler. Sınavda takmaları gerekirse kendilerini daha rahat hissettikleri maskeleri kullanabilirler. Dezenfektanını yanlarında getirebilecekler. Salonlar ise sınav süresince havalandırılacaktır. Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için, adaylar ve sınav görevlileri dışında kimse okul bahçelerine alınmayacaktır."