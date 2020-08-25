Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), YKS tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu. YKS tercihleri 6-14 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı. Adaylar bu kez yerleşecekleri üniversiteleri öğrenmek için tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih için beklemeye koyulmuştu.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS tercih sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Aygün, YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih için bu haftayı göstermişti. Hayallerindeki üniversiteye girebilmek için sınavda ter döken bir çok adayın merakla beklediği YKS tercih sonuçları bugün itibariyle açıklandı.

YKS TERCİH SONUÇLARI ÖĞRENME EKRANI

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Herhangi bir üniversite bölümüne yerleşmeye hak kazanan adaylar üniversite kayıt işlemi yapabilecek. Kayıt işlemleri 31 Ağustos- 4 Eylül 2020'de, elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020'de yapılacak.

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından YKS ek tercih yapacak olan adaylar işlemlerin başlayacağı tarihi merak etmeye başladı. Ancak YKS ek tercihlerin yapılacağı tarih henüz belli olmadı. Konuya ilişkin detaylar geldiğinde haberimiz içerisinde yer alacaktır.

MERKEZİ YERLEŞTİRME PROGRAMI NASIL YAPILACAK?

Merkezi yerleştirme işleminde bir programa kesin kayıt hakkı kazananların belirlenmesinde aynı programı tercih etmiş adaylar arasından, tercihi hangi sırada olursa olsun yerleştirmede kullanılan yerleştirme puanı ve varsa ek puan toplamı büyük olan adaya öncelik tanınacak. Eğer adayların yerleştirme puanları eşitse, ilgili TYT/SAY/SÖZ/EA/DİL sınav puanı büyük olana öncelik verilecek.

Eşitlik sürdüğü takdirde söz konusu yükseköğretim programını daha üst tercihinde gösterene, eşitlik yine sürdüğü takdirde OBP’si yüksek olana, eşitlik yine de sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik verilecek.