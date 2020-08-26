Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonu sona erdi. YKS tercih sonuçları bugün (26.08.2020) itibariyle açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar hangi üniversite programına yerleştiklerini öğrendi.

ÖSYM tarafından yapılan YKS sınavında TYT puan türünde Türkiye birincisi, Nevşehir Kardelen Koleji öğrencisi Hüseyin Kağan Özdemir olmuştu. Özdemir'in tercihi tıp fakültesi oldu.

Hüseyin Kağan Özdemir, “Uzun bir maratonun ardından yapmış olduğum tercihler sonrasında ilk tercihim olan TOBB Üniversitesi Tıp Fakültesine yerleştim. Emeği geçen başta ailem olmak üzere Özel Kardelen Koleji yönetimi ve okul idaresine, öğretmenlerime ve arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.

ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ BELLİ OLDU

Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.

Kayıt için ise gerekli evraklar şöyle;

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecek.