YKS, TYT cevapları | YKS, TYT cevap kağıdı | YKS soruları ne zaman açıklanacak?

Üniversiteye geçiş sınavı olan YKS'nin ardından öğrenciler cevaplarını kontrol etmek için YKS cevap kağıdını araştırmaya başladı. Peki YKS, TYT cevapları açıklandı mı? YKS, TYT cevap kağıdına nereden ulaşıulır? YKS, TYT soruları açıklandı mı? Tüm cevaplar haberimizde...

TYT, 15 Haziran 2019 Cumartesi günü yapıldı. Sınav, 10.15'te başladı ve 135 dakika sürdü. AYT, 16 Haziran 2019 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. YDT, 16 Haziran 2019 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek. Bu zorlu maraton sonrasında, ÖSYM, YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını yarın, 16 Haziran Pazar günü YDT sonrasında yayınlaması bekleniyor.

ÖSYM, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi kamuoyu ile paylaşıyor. Ancak sınav kitapçıkları ile ilgili kesin bir tarih vermiyor. Yine de geçtiğimiz seneye bakarsak sınav kitapçıklarının 16 Haziran Pazar akşamı, 18.00’den itibaren yayımlanmasını bekleyebiliriz. Bu nedenle Pazar günü ÖSYM’nin duyuruları yakından takip edilmeli. Mynet.com’da YKS sınav kitapçıkları ile ilgili son dakika gelişmelerini takip edebilirsiniz.

YKS sınavı ÖSYM'nin 2019 takvimine göre 15 - 16 Haziran'da 3 oturum şeklinde yapılacak.

TYT: 15 Haziran 2019 (Cumartesi)günü saat 10.15'te yapılacak ve sınav süresi 135 dakika

AYT: 16 Haziran 2019 (Pazar) günü saat 10.15'te yapılacak ve sınav süresi 180 dakika

YDT: 16 Haziran 2019 (Pazar) günü saat 15.45'te yapılacak ve sınav süresi 120 dakika

DİKKAT: Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30’dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır.

ÖSYM'nin yayınladığı sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 15-16 Haziran'da gerçekleştirilecek olan 2019 üniversite sınavının sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden görüntülenebilecek.

YKS'nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), tüm adaylar için zorunludur.

YKS'nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), tüm adaylar için zorunludur. AYT'ye de girmek isteyen adaylar, "Alan Yeterlilik Testleri (AYT)" seçeneğini işaretleyecekler, AYT'ye girmek istemeyen adaylar ise bu seçeneği boş bırakacaklardır.

AYT'ye girmek istemediği için bu seçeneği boş bırakan adaylar, istedikleri takdirde, başvuru süresi içinde ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak bu seçeneği işaretleyebilecekler, daha sonra süresi içinde gerekli sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Süresi içinde sınav ücretini yatırmayan adayların AYT ile ilgili bilgileri sistemden silinecektir.

YKS'nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), tüm adaylar için zorunludur. YDT'ye de girmek isteyen adaylar, "Yabancı Dil Testi (YDT)" seçeneğini işaretleyeceklerdir.

YDT'ye girmek istemeyen adaylar, "Yabancı Dil Testi (YDT)" seçeneğini boş bırakacaklardır.

YDT'ye girmek istemediği için bu seçeneği boş bırakan adaylar, istedikleri takdirde, başvuru süresi içinde ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak bu alanda değişiklik yapabileceklerdir. Bu değişikliği yaptıktan sonra süresi içinde gerekli sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Süresi içinde sınav ücretini yatırmayan adayların YDT ile ilgili bilgileri sistemden silinecektir.

AYT'de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacak. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplayabilecek. YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak. Her dil için 80 sorudan oluşan ayrı soru kitapçığı bulunacak. Sınavda adaya başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.

Merkezî yerleştirmede adaylar yükseköğretim programlarına; YKS puanları, varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından yerleştirilecekler.

YSK BARAJ PUANI KAÇ?

Yaklaşık 2 buçuk milyon öğrencinin gireceği 2019 YKS sınavı baraj puanı şu şekilde; Buna göre yapılan resmi açıklamalar çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavın barajını geçmek için en az TYT'de 150'yi geçmek, Alan Yeterlilik Testi’ndeki (AYT) 180’i geçmeleri gerek. Yani öğrenciler girdikleri sınavda TYT'den 15 net AYT’den 20 net yapmak zorunda.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Sonuçları 18 Temmuz tarihinde açıklanacak.

TYT Soru Sayısı ve Sınav Detayları

Yükseköğretim Kurumları Sınavının 1. oturumu olan TYT (Temel Yeterlilik Sınavı) 23 Haziran 2018 tarihinde yapılacak. Bu oturumda adaylara 120 soru sorulacak ve toplamda 135 dakika süre verilecek. Sorulacak 120 sorunu dağılımı aşağıdaki şekilde olacak:

Türkçe 40 Soru

Sosyal Bilimler 20 Soru

Coğrafya 5 Soru

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 Soru

Felsefe 5 Soru

Temel Matematik 40 Soru

Fen Bilimleri 20 Soru

Fizik 7 Soru

Kimya 7 Soru

Biyoloji 6 Soru

YKS SINAV SONUCU NASIL HESAPLANACAKTIR?

Sınavdauygulanan testlere verilen cevaplar, her testiçin ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların,testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

- Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

- Son sınıfta okumakta olan tümadayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.

- Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

- Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

- TYT’dehesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C’deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testindenen az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.

- A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır. A-TYT puanı TYT puanına dönüştürülürken Temel Matematik ve Türkçe testlerinin her birinden5 ham puan, diğer testlerin her birinden 2,5 ham puan alan adayların 150 TYT puanı almaları sağlanacaktır.

- AYT ve YDT’dehesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E’deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir (Tablo 1D).Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan veya TYT puanı 150’nin altında olan adayların, AYT ve/veya YDT’ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacaktır.

- A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL puanlarının her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek SAY, SÖZ, EA, DİL puanları oluşturulacaktır. Ağırlıklı puanlar,SAY, SÖZ, EA, DİLpuanlarına dönüştürülürken ilgili testlerin her birinden soru sayısının%20’si oranında ham puan alan adayların 180 SAY, SÖZ, EA, DİLpuanı almaları sağlanacaktır.

- Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrenciler (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), TYTSosyal Bilimler Testinde yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacaktır. Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine Felsefe alanından 5 soru cevaplandıracaklardır. Bu doğrultuda; TYT Sosyal Bilimler Testinde toplam 25 soru bulunacaktır. Cevap kâğıdında bu test ile ilgili alanda 25 cevap alanı bulunacaktır. Tüm adaylar, ilk 15 sorunun tamamından sorumlu olacaklardır.

TYT PUAN HESAPLAMA:

Türkçe= 3,3 Matematik= 3,3 Sosyal= 3,4 Fen= 3,4 ile çarpıp çıkan sonuca ÖSYM’nin her adaya verdiği 100 taban puan ve OBP’yi ekleyerek (OBP hesabı için diploma notunu 0,6 ile çarpmak yeterli. Örn: 80×0,6=48) TYT yerleştirme puanı hesaplanabilir. 150 barajı için hesap yapılıyorsa, OBP eklenmeden hesap yapılmalıdır.

AYT PUAN HESAPLAMA:

YÖK testlerin alanlara göre etki oranlarını açıkladı. Puan hesabı yaparken biz bu etki oranlarını da kullanarak 1 netin getirisini yani katsayısını bilmeliyiz. TYT için herkese aynı etki ve oranlar geçerli bu yüzden tek bir TYT hesaplaması yapalım ve AYT için her alanı ayrı değerlendirelim. TYT kısmı için netlerinizi: Türkçe= 1,32 Matematik= 1,32 Sosyal Bilimler= 1,36 Fen Bilimleri= 1,36 ile çarpın.

SAYISAL: AYT için netlerinizi Matematik= 3 Fizik= 2,85 Kimya= 3,07 Biyoloji= 3,07 ile çarpın.

EŞİT AĞIRLIK: AYT için netlerinizi Matematik= 3 Edebiyat= 3 Tarih-1= 2,8 Coğrafya-1= 3,33 ile çarpın.

SÖZEL: AYT için netlerinizi Edebiyat= 3 Tarih-1= 2,8 Coğrafya-1= 3,33 Tarih-2= 2,91 Coğrafya-2= 2,91 Felsefe= 3 Din Kültürü= 3,33 ile çarpın.

DİL: AYT için netlerinizi Dil sınavındaki her netinizi 3 ile çarpın.

Bulduğunuz her sonuçlara ÖSYM’nin her adaya verdiği 100 taban puanı ve OBP‘yi ekleyin. Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) hesabı için, diploma notunuzu 0,6 ile çarpabilirsiniz. Örn: 85×0,6=51. Böylelikle YKS Yerleştirme Puanınıza hesaplamış olursunuz

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Merkezî yerleştirmede adaylar yükseköğretim programlarına; YKS puanları, varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından yerleştirilecekler.

YKS 2019 TERCİH KLAVUZU

YKS 15 2019 tarihinde üniversiteye giriş sınavı gerçekleşecek. Sınava girecek olan adaylar geri sayıma başladı. Sınava son 1 hafta kala YÖK bir açıklama yaptı. 2019 YKS sınavının tercih kılavuzlarına yeni birkaç program eklendiğini açıkladı. Yeni bölümler ekleyen YÖK bu bölümlerin geleceğin meslekleri olduğunu ve adayların şansının yükseldiğini belirtti. İlk olarak doktora programı için yeni bölümler eklendi Bu bölümler büyük veri, veri madenciliği, yapay zeka ve robotik oldu. Bu programlar eklendikten sonra 16 üniversitede 30 bin doktora öğrencisine uygulandı. Doktora öğrencileri için yapılan bu yenilikten sonra YÖK bunu lisans öğrencileri içinde yapmaya karar verdi. Lisans ve ön lisans programının tercih kılavuzlarına yeni bölümler eklendi. Bu bölümlerin geleceğin meslekleri olarak görüldüğü belirtildi.

Sınava sayılı günler kala Yök son dakika açıklaması yaptı. Tercih kılavuzlarına yeni bölümler ekleyen Yök, hangi bölümlerin açıldığı listesini paylaştı. İşte yök’ün açıkladığı yeni bölümler: Bilgi güvenliği teknolojisi, Havacılık elektroniği, Tarım ve ticaret işletmeciliği, Yapay zeka mühendisliği, Uluslararası ulaştırma sistemleri, Yazılım geliştirme. Yeni açılacak olan bölümler bu şekildedir.

YÖK tarafından son dakika paylaşılan habere göre lisans ve ön lisans programlarına yeni bölümler eklendi. Ön lisans için eklenen bölümler şunlar oldu: Dijital medya ve pazarlama, Hibrid ve elektronik taşıtları teknolojisi, Üç boyutlu modelleme Animasyon Geleceğin mesleği olarak görülen bu bölümlerin hangi üniversitelerde açıldığı ve ne kadar öğrenci alacağı yeni kılavuzlarda belirtildi.

YKS'DE HANGİ TESTLER YER ALACAK?

TYT’de; Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer alacaktır. TYT’de uygulanacak testler ve kapsamları, Tablo 1A’da gösterilmiştir.

AYT’de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecektir. AYT’de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacaklardır. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplayabileceklerdir.

YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacaktır. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacaktır. Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir.

YKS’de uygulanacak testler ve soru sayıları Tablo 1B’de gösterilmiştir. Adaylar sınavda, öğretim programları kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen, okullara bildirilen ve kamuoyuna duyurulan “(ÖSYM Tarafından 2019 Yılında Gerçekleştirilecek TYT ve AYT Sınavlarına Esas) Ortak Derslere Ait Kazanım ve Açıklamalar”daki konu, kazanım ve açıklamalardansorumlu olacaklardır.

SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri ile öğrenci alan yükseköğretim programlarına girmek isteyen adayların, TYT’ye ek olarak2019-AYT ve/veya 2019-YDT’ye de girmeleri ve tercih edecekleri yükseköğretim programları için gerekli olan testleri cevaplamaları zorunludur.Yükseköğretim programlarının puan türleri,Tablo 4’te verilmiştir. Bu programların puan türlerinin hesaplanmasında hangi testlerin kullanılacağı Tablo 1E’degösterilmiştir. Adaylar, Tablo 1E’yi inceleyerek hangi testleri cevaplamaları gerektiğini belirleyebileceklerdir.

YKS PUAN HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunur.

Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunur.

Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanır.

Adaylar, TYT ve AYT için belirlenen standart puanlar ile doğru sayılarını çarparak tahmini TYT AYT puan hesaplama sonuçlarına ulaşırlar. Adayların puanının hesaplanabilmesi için testlerde bulunan bölümlerden en az 0,5 ham puanın alınması zorunludur.

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) Değer Aralıkları 250-500 olacaktır. OBP, Türkiye geneli değerlendirmeye esas alınarak, ortaöğretim bitirme notları (100 üzerinden diploma notu) 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülecektir.

Böylece, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250 olacak, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olacaktır. 50'nin altında olan diploma notları 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır.

Daha sonra bu OBP, herkes için tek katsayı olarak kullanılan 0.12 katsayısı ile çarpılarak okuldan gelecek net puan hesaplanacaktır.

Sonuç olarak en düşük notlara sahip bir öğrenciye okuldan 30 gelirken (0.12 x 250=30) 500 OBP'ye sahip öğrenciye 60 (0.12 x 500= 60) gelecek.

Yani okul puanları hesaplanırken herkes için tek katsayı kullanılacak. Tüm öğrencilerin OBP'si 0.12 katsayısı ile çarpılacak.

Öğretmen lisesi mezunları alanlarındaki öğretmenlik bölümlerini seçtiğinde ve meslek lisesi mezunları da kendi alanlarındaki programları tercih etmeleri halinde (MTOK bölümleri hariç diğer 4 yıllık lisans bölümleri) OBP'leri 0.06 ek katsayısı ile çarpılacak (En fazla 30, en az 15 net puan gelecek) ve bulunan değer, 0.12 katsayısıile hesaplanan puana eklenecek. Yani toplamda okul puanları 0.12 + 0.06= 0.18 ile çarpılarak toplamda en fazla 90 puan olabilecek.

OKUL BİRİNCİLERİNİN PUANI NASIL OLACAK?

Okul birincisi de olsa diploma notu diğerleri gibi önce 5 ile çarpılacak, daha sonra çıkan sayıda 0.12 katsayısı ile çarpılacak.

OKULDAN GELECEK PUAN NASIL HESAPLANACAK?

Ek puanın en büyük değeri 500 x 0.06= 30 olacaktır.

Yani Meslek lisesine ve öğretmen lisesine en fazla 30 ek puan gelebilecek.

Tercihler sonucu üniversitede bir bölüm kazanıpta gitmeyen (Açıköğretimin kontenjansız bölümleri ve sınavsız geçişle bir yere yerleşenler hariç) öğrenciler o sene tekrar sınava girdiklerinde 0.12 OBP katsayısı yarı yarıya düşürülerek 0.06 ile çarpılacak ve varsa 0.06 ek puan katsayısı yarı yarıya düşülerek 0.03 ile çarpılacaktır.

Yeni OBP sisteminde okul birincisine direkt 60 gelmeyecek.

YKS SONUÇLARI NASIL KULLANILACAK?

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (engelli öğrenciler için 100 ve üzeri) olması gerekmektedir.

YKS NASILDI? YKS ZOR MUYDU KOLAY MIYDI?

Türkçe, Matamatik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler derslerinden oluşan ilk sınav öğrencilerin en çok çalıştığı bölümlerdir. Sınavdan çıkan öğrencilerin ilk yorumlaırna göre Türkçe soruları uzun olsa da Matematik soruları nispeten basit olarak görüldü.

Bu yıl ilk kez uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) tamamlandı. İlk kez uygulanan sınavda soruların nasıl olacağı mereka ediliyordu. Marmara Üniversitesi’nde sınava giren adaylar, sorular uzun olduğu için sürenin yetmediğini söylediler. Türkçe ve matematik testlerinin de zor olduğunu belirttiler.

Yağmur Ergül: Sınav genel kolaydı ama Türkçe’de paragraf soruları uzun olduğu için zorlandım. Felsefe soruları da zordu. Matematik dersim iyi olmadığı için sınavım da kötü geçti. Bence sınavın belirleyicisi sözel alanda Türkçe olacak.

Ali Asil: İlk kez girdim üniversite sınavına. Genel olarak iyi geçti ama felsefe zordu, matematik zaman aldı. Türkçe’de bir iki tane ilginç soru vadı. Fen ve sosyal de kolaydı. Geometri orta zorluktaydı. Bence belirleyici matematik olacak.

Ozan Bakırdaş: Bir vakıf üniversitesinde Rus dili ve edebiyatı okuyorum. Sorular genel olarak kolaydı ama süre yetmedi.

Güvenç Cinay: Türkçe’de paragraf, fende kimya soruları zordu. Geometriye çok çalıştığım için zor mu, kolay mı diye yorum yapamıyorum. Genel olarak ise Türkçe ve matematik zor geldi bana. Din kültürü sorularının da gereksiz biçimde zor olduğunu düşünüyorum.

Çağla: Yani koca sene boyunca tyt mat konularına boşuna çalıştık bunu mu anlatmak istediniz

Umut: Bugünden sonra gün saymaya başlıyoruz bir sonraki tyt ye ben giriyorum hedef nişantaşı %12 burs amin

Mehmet Yıldız: herkesin ortak düşüncesi zamandı.. şu zamanı çöz artık ösym

Muhammed: TYT’nin bu kadar dengesiz bir soru politikası uygulaması AYT’de izlenecek soru politikasını ortaya koyuyor.

Enes: Son yılların en kolay sınavıydı #tyt

Beyza Akyıldız: Türkçe’de çok oyalandım, sorular zordu. Seçenekler arasında kaldım. Matematik ve geometriyi yetiştiremedim. Felsefe soruları yorum ağırlıklıydı. Din kültüründe de zorlandım.

Zeynep: Tyt’deki Türkçe sorularını hazırlayan heyete selamlar resmen sınava girmedikte roman okuduk

YKS ÖĞRENCİ YORUMLARI

Kutay Erol: Sorular kolay ama uzundu. Yetiştirmekte zorlandım. Geometri soruları uzun geldi.

Tuana Çakır: En çok matematik ve coğrafyada zorlandım. Fende ise kimya soruları zordu. İçeri girerken kimlik kontrolü sırasında görevliler, “saçını mı kestin, kilo mu verdin” diye sordular. Sonra inceleyip içeri aldılar.

Güvenç Cinay: Türkçe'de paragraf, fende kimya soruları zordu. Geometriye çok çalıştığım için zor mu, kolay mı diye yorum yapamıyorum. Genel olarak ise Türkçe ve matematik zor geldi bana. Din kültürü sorularının da gereksiz biçimde zor olduğunu düşünüyorum.

Ali Asil: İlk kez girdim üniversite sınavına. Genel olarak iyi geçti ama felsefe zordu, matematik zaman aldı. Türkçe'de bir iki tane ilginç soru vadı. Fen ve sosyal de kolaydı. Geometri orta zorluktaydı. Bence belirleyici matematik olacak.

Matematik, Türkçe sorularının sayı eklenmiş haliydi

Farkettiğime göre zaten herkes süreden yakınıyor

Mehmet Yıldız: herkesin ortak düşüncesi zamandı.. şu zamanı çöz artık ösym

Muhammed: TYT'nin bu kadar dengesiz bir soru politikası uygulaması AYT'de izlenecek soru politikasını ortaya koyuyor.

Enes: Son yılların en kolay sınavıydı

Zeynep: Tyt'deki Türkçe sorularını hazırlayan heyete selamlar resmen sınava girmedikte roman okuduk

Çağla: Yani koca sene boyunca tyt mat konularına boşuna çalıştık bunu mu anlatmak istediniz

Sınavın sona ermesiyle sınav merkezlerinden çıkan adaylardan bazılarının gergin oldukları gözlendi. Sınavdan çıkan bir aday, "Matematiği zaten hiç yapamadım. Türkçe'yi fulledim diye düşünüyorum" derken, bir başka aday ise sınavın genel anlamda iyi olduğunu belirterek, "Türkçe biraz zordu. Elektrik mühendisliği istiyorum" şeklinde konuştu.



Çok heyecanlı bir şekilde sınava girdiğini belirten bir üniversite adayı, "Beklediğim kadar zor değildi aslında. Halkla ilişkiler istiyorum" dedi.



Sınavının iyi geçtiğini belirten bir aday da, "Bana göre sınav iyi geçti. Şimdi yarını dört gözle bekliyorum. İki tane sınava gireceğiz yine. Sosyal bilimlerden biraz zorlandım, matematik güzel geçti. Fazla zorlanmadım" şeklinde konuştu.

