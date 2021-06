YKS zor mu, kolay mı olacak 2021? Uzmanından önemli 2021 YKS tavsiyeleri!

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) her yıl ÖSYM tarafından merkezi olarak düzenlenmektedir. Adaylar yüksek puanla diledikleri üniversitelere yerleşebilmek için YKS'de ter dökmektedir. 2021 yılında 26-27 Haziran’da gerçekleştirilecek YKS üç oturumdan oluşacak.

Adaylar sınav öncesi uzman görüşlerine büyük önem veriyor. PDR Koordinatörü Sibel Durak da YKS kolay mı olacak 2021? sorusuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşte Durak'tan test tekniklerinden heyecanın yönetilmesine merak edilenler;

OLUMSUZ DÜŞÜNMEYİN



Sınava sayılı gün kaldığında öğrencinin kendini zihinsel olarak hazırlaması önemlidir. Sınavlar yapabildiklerini göstermek için birer fırsattır. Öğrencilerin bu zamana kadar başardıklarını fark etmeleri; odaklanmaları ve kendilerine güvenmeli büyük önem taşır. Çalışmalarının karşılığını alacaklarına inanmaları, sınavla ilgili olumsuz düşünmenin başarılarını arttırmada yardımcı olmayacağını fark etmeliler.

SINAVDAN ÖNCEKİ GECEYİ MÜMKÜN OLDUĞUNCA SIRADAN GEÇİRİN!



Normalde yaptığınız faaliyetler dışında etkinlikler planlamayın. Sınav öncesi kafanızı dağıtmak amaçlı çevrenizdekilerin önereceği fiziksel olarak aşırı yorucu etkinlikler ya da midenizi rahatsız edebilecek farklı yemekler yemek ertesi gün sınav performansınızı olumsuz etkileyecektir.



KENDİNİZİ ŞARTLAMAYIN!



Sınava şartlı girmek düşüncelerin kilitlenmesine neden olabilir. Örneğin sınava girerken “Sayısal bölümden şu kadar net yapmalıyım” gibi şartlar oluşturulmamalıdır. Şartlı yaklaşım yerine doğru sınav stratejisi oluşturmanız daha mantıklı bir davranıştır. Zamanı verimli kullanma stratejisi, kodlama stratejisi, dikkati toplama stratejisi gibi. Sınava nereden ve nasıl başlayacaksınız? Çözemediğin bir soru ile karşılaştığınızda ne yapacaksınız? Bunlar gibi pek çok durum ve soru karşısındaki stratejinizi sınavdan önce belirlemiş olmalısınız. Deneme sınavlarını da zaten bu stratejilerin provası olarak düşünebilirsiniz.



Sınavı neden başarmak istediğinizi bilmek ve başarabileceğinize inanmak önem taşıyor. Hatta sınavı başarı ile tamamladığınız anı zihninizde canlandırın. O anda nasıl hissedeceğinizi düşünün.



GEREKSİZ ENDİŞELERDEN KURTULUN!



Bir miktar kaygı kişiye hedefi doğrultusunda harekete geçmesi için güç verir. Bu nedenle de bir miktar endişelenmeniz ya da kaygı duymanız normaldir. Endişe duymanızın en büyük nedeni ise sürece değil, sonuca odaklanmanızdır. “Bu sınavda başarılı olabilecek miyim? Ya başaramazsam?, “Annemin babamın yüzüne nasıl bakacağım?”, “Arkadaşlarım benden çok çalıştı, ben tam hazırlanamadım.” gibi düşünceler önemli bir sınava hazırlanan pek çok öğrencinin zihnini meşgul eder. Ancak işinize yaramayan bu düşünceleri sınav salonunun dışında bırakmalısınız. En büyük endişelerinize yönelik rahatlatıcı cümleleri sınavdan önce bulmalı ve gereken durumlarda bu cümleleri içinizden tekrarlamalısınız.





SON GÜN DERS ÇALIŞABİLİR MİYİM?



Sınava hazırlanan çoğu adayın yaptığı hata sınav yaklaştıkça çalışma tempolarını düşürmeleri ya da çalışmayı bırakmalarıdır. Sınavdan birkaç gün önce öğrenmeyle ilgili hazırlıklarınızı bitirmeye çalışın. Ancak önemli olan “ne yaparsam kendimi daha güvende ve rahat hissedeceğim?” sorusuna vereceğiniz cevaptır. Eğer ders çalışarak daha iyi hissedecekseniz, ders çalışabilirsiniz. Tabii yeni bir şeyler öğrenmeye çalışmak yerine öğrendiğiniz konularla ilgili tekrar testleri ya da deneme sınavları çözmeniz daha uygun olacaktır.



SINAV ÖNCESİ BUNLARDAN UZAK DURUN!



Sınav öncesi aşırı derecede çay, kahve gibi uyarıcı maddelerden ve sakinleştirici ya da uyarıcı niteliği taşıyan ilaçlar kullanmaktan kaçının.



Konuşma ve davranışları ile sınava yönelik kaygılanmana neden olan insanlarla mümkünse görüşmeyin; görüşmek zorundaysanız da onlarla sınavla ilgili konuşmamayı tercih edin. Bu tarz kişilerin sana ulaşmasının aracı olan cep telefonu ve sosyal iletişim ağlarından da uzak durmalısınız.



SINAV SABAHI...



Evden çıkmadan sınavla ilgili belgelerinizi son kez kontrol edin. Yanınızda bulundurmanızın yasak olduğu eşyalarınızı yanınıza almayın.



İçinde rahat hissedeceğiniz, aksesuar içermeyen sade bir kıyafet tercih edin.



Mutlaka dengeli bir kahvaltı yapıp, bu kahvaltının da genelde yemeyi tercih ettiğiniz gıdalardan oluşmasına dikkat edin.

Çevrenizdekilerin “yararlı” olduğunu düşünerek alışkın olmadığınız gıdalar yedirmelerine izin vermeyin. Alışkın olmadığınız gıdaların dokunabileceğini unutmayın.



1 saat önce sınav yerinde olmanız gerekiyor. Her türlü ihtimali düşünerek geç kalmayacak şekilde hareket etmelisiniz.



Sınav başlamadan önce tuvalete gitmek gibi fizyolojik ihtiyaçlarınızı giderdiğinizden emin olun.



YKS TEST TEKNİKLERİ



1. Sınav stratejinizi belirleyerek sınava girin: YKS bilgiyi ve yorumlama becerisini bir arada kullanmayı gerektirir. Ancak bu becerilere sahip olunsa bile önceden belirlenmiş bir sınav stratejisi yoksa, başarı sekteye uğrayabilir. Sınava hangi testten başlanacağına, zaman azaldığında nasıl davranılacağına, tüm sorular bittiğinde önce hangi testteki boş bırakılan sorulara dönüleceğine önceden karar verilmiş olarak sınava girilmelidir.





2. Bir soruya takılıp kalırsanız zamanı iyi kullanamayabilirsiniz. Zor soru yapan değil çok soru yapan kazanır. Sınavda ilerleyen bölümlerde hedefinize ulaşmanıza yetecek miktarda soru olduğunu bilmelisiniz.



3. Aday, sınava en başarılı olduğu testten başlamalıdır. Böylece hem kendine olan güveni artar hem de zamanını daha verimli kullanmış olur.



4. İki seçenek birbirine çok benziyorsa büyük bir ihtimalle ikisi de doğru cevap olmayabilir. Diğer seçenekleri iyi okuyarak aradaki ayrıntıyı yakalamalısınız.



5. İki seçenek birbirinin zıttıysa, bunlardan birinin doğru cevap olma ihtimali çok yüksektir.



6. Eğer seçeneklerde hepsi, her zaman, hiçbiri gibi genellemeler varsa bu seçeneklerin yanlış olma ihtimalinin de yüksek olabileceğini düşünebilirsiniz.



7. Bütün seçenekleri okumadan cevabı işaretlemeyin



8. “Bu kadar da kolay olabilir mi diye takılmayın.” Soru dağılımı içinde çok kolay ve “Bu da olur mu?” denilecek türde sorular da olabilir. Bunları da aynı önem düzeyi ile çözün.



9. Diğer adayların soru çözme yöntemine yani daha hızlı ve daha yavaş soruları çözmelerine takılmayın. Aksi takdirde sınav anında dikkatinizi toparlayamayabilirsiniz.



10. Matematiksel işlemleri zihinden değil, kitapçık üzerinde yapın.



11. Bütün seçenekleri okumadan doğru olduğunu düşündüğünüz cevabı işaretlemeyin. Bazen “en doğru” cevabı bulmanız gerekir.



12. Kodlama her sorudan sonra yapılmalıdır; bu kesinlikle bir zaman kaybı değildir. Kodlama için geçen süre bir ölçüde dinlenme süresidir. Bu zaman dilimi içinde zihnin bir başka soruya geçmek için hazır hale gelir.



13. LGS’de 3, YKS’de 4 yanlış cevap sayısı, doğru cevap sayısını bir eksilteceğinden yanıtını bilmediğiniz, seçenekleri eleyerek doğru cevaba ulaşamadığınız durumlarda soruyu boş bırakmanız daha doğru olur.



ZOR BİR SORU İLE KARŞILAŞIRSANIZ



Sınav sırasında zihninden pek çok düşünce geçer. Sınav sırasında zihninizdeki olumsuz düşünceler başarınızı etkileyebilir. Öncelikle bunların sadece birer düşünce olduğunu bilin ve kendinizi tekrar sınava odaklayın. Bu durumda işinize yarayacak şu alternatif düşüncelerden yararlanabilirsiniz. Örneğin; “Çalışmalarım doğrultusunda elimden geleni yapacağım, zorlandığım soruyu vaktim kalırsa dönmek üzere atlayacağım, soruları dikkatli okuyacağım, işlemleri doğru yapmaya çalışacağım...” Sınavda yapabileceklerinize odaklanmanız veriminizi artıracaktır. Burnunuzdan yavaşça derin bir nefes alın ve sakince verin. Sonra devam edin. Sakin bir zihinle engellere değil; onları nasıl aşacağınıza odaklanabilirsiniz.





SORULARLA İNATLAŞMAYIN; TURLAMA TEKNİĞİNİ UYGULAYIN.



Sınavdaki çok kolay bir matematik sorusu ile çok zor matematik sorusu aynı puanı getirmektedir. Bu durum kendi içinde her ders için geçerlidir. Bundan dolayı çözülemeyen sorular üzerinde fazla zaman harcanmamalıdır. Zaman kaybını önlemek amacıyla “Turlama Tekniği”ni uygulamak gerekir. Sınavda turlama tekniğinden yararlanmak için aşağıdaki basamakları izlemeniz yeterli olacaktır:



- İlk turda hemen yapabileceğiniz kolay soruları yapın.



- Zamanınızı alacak ancak yapabileceğinizi düşündüğünüz soruların yanına bir artı işareti koyun ve ilk turda kolay soruları bitirdikten sonra öncelikle bu sorulara dönün.



- Çok zor olduğunu düşündüğünüz soruların yanına farklı bir işaret koyun. İkinci turdaki soruları bitirdikten sonra bu sorulara dönün.



1. Uzun ve karışık görünen sorulardan gözünüz korkmasın. Özellikle paragraf sorularında önce soru kökünü okuyun. Böylece paragrafı, hangi bakış açısından değerlendirmeniz gerektiğini bilecek ve doğru cevabı kolayca bulabileceksiniz.



2. Zaman kullanımınıza dikkat edin; süreyi doğru yönetin. Ağırlık katsayısı yüksek olan derslerin sorularını öncelikli olarak yapmaya çalışın. Bu dersler arasından seçim yapma şansınız varsa da kendinizi daha başarılı bulduğunuz dersten başlamanız sınav motivasyonunuzu yükseltebilir.



3. Hangi dersten başlamalı?



TYT’de sınava başlarken öncelikle hangi alanda kendinizi daha başarılı hissediyorsanız o alandan başlamanız moral ve motivasyonunuz açısından doğru olacaktır. Tüm soruları okuyabilecek şekilde zamanınızı ayarlamanız avantaj sağlayacaktır.



AYT’de ise hedeflediğiniz puan türünün ağırlıklı testlerine göre hareket etmeniz gerekmektedir.

YKS ZOR MU, KOLAY MI OLACAK 2021?

ÖSYM'nin hazırladığı sınav sorularının zorluk dereceleri her yıl aşağıdaki düzeyde olmaktadır;



* Yüzde 10'u çok zor, Yüzde 20'si ise zor, Yüzde 40'ı normal zorlukta, Yüzde 20'si kolay, Yüzde 10'u ise çok kolay sorulardan oluşur.

Verilere göre soruların yüzde 70’i tüm adayların çözülebileceği zorluktadır.