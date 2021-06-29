YKS'ye başörtüsü ile giren öğrenciye gözetmenlerden psikolojik şiddet!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren 2 milyonu aşkın öğrenciden biri de Alanya Hüseyin Girenes Fen Lisesi mezunu Ayşegül G.'ydi. Genç kız pazar günü YKS'nin ikinci oturumu için gittiği Barbaros Azakoğlu Ortaokulu'nda başörtülü olduğu gerekçesiyle büyük travma yaşadı.

GÖZETMEN BAŞÖRTÜLÜ AYŞEGÜL G.'YE SÖZLÜ PSİKOLOJİK ŞİDDET UYGULADI

İddiaya göre, sınava giriş esnasında Mustafa Kaplan adlı öğretmen Ayşegül G.'ye başörtülü olduğu gerekçesiyle sözlü ve psikolojik şiddet uyguladı. Sınav sonrası yaşadıklarını emniyete anlatan genç kız, öğretmen Kaplan'dan şikayetçi oldu.Savcılık adli soruşturma başlatırken, Milli Eğitim Bakanlığı da idari soruşturma başlatarak müfettiş görevlendirdi.

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ÖĞRENCİYE PSİKOLOJİK ŞİDDET

Ayşegül G., 'Görevliler önce kimlikteki fotoğrafa hiç benzemediğimi söylediler. Sınav öncesi yanıma gelen Mustafa Kaplan, 'Sen hangi okul mezunusun' diye sordu. Fen lisesi mezunu olduğumu söyleyince, 'Fen lisesinde ne işin var. İmam hatip okusana, senin gibi tipler imam hatipte olur. Bu sıcakta niye başörtüsü takıyorsun çıkarsana' diyerek, başından geçen bu ilkel davranışı anlattı ve gözetmenlerin "öğrenciyi sınavdan atsak mı" cümlesine maruz kaldığını belirtti.

'ÖĞRENCİYİ SINAVDAN ATSAK MI'

Bahsi geçen Mustafa Kaplan'ın genç kıza sözlü ve psikolojik şiddet uyguladıktan sonra yanındaki gözetmen ile birlik olup 'Öğrenciyi sınavdan atsak mı' diyerek gülüştükleri öğrenildi. Daha sonra tüm bu baskılara rağmen hayatının sınavına odaklanmaya çalışan genç kızın yanına tekrar gelen tekrar Kaplan, 'Senden doktor olsa ne olur? Malum partinin işlerini yapmazsan senden hiçbir şey olmaz' dediği de yine genç kızın ifadesinden edinilen bilgilerle öğrenildi.

DAVACI OLDU, HAKKINI SAVUNDU

Yaşadıklarının kendisinde büyük travma yarattığını söyleyen genç kız " Dışarıya çıksaydım, sınava geri alınmazdım. Bu yüzden durumu dışarıdaki birilerine anlatamadım. Dört yıldır çalıştığım sınava böyle bir psikolojiyle girdim. Davacıyım' dedi.