Ylies Zitouni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ylies Zitouni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ylies Zitouni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ylies Zitouni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ylies Zitouni 9 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Fransa,Cezayir uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ylies Zitouni Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ylies Zitouni, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Lorient B futbol takımında oynamaktadır. FC Lorient B takımına 10 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Ylies Zitouni'nin FC Lorient B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ylies Zitouni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ylies Zitouni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Amiens SC B
10 Ağustos 2022 yılında Lorient B
Ylies Zitouni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ylies Zitouni şuan FC Lorient B takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.
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