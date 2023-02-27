Yll İbrahimi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yll İbrahimi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yll İbrahimi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yll İbrahimi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yll İbrahimi 29 Temmuz 2003 tarihinde Gjilan şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yll İbrahimi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yll İbrahimi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Drita Gjilan futbol takımında oynamaktadır. FC Drita Gjilan takımına 14 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Yll İbrahimi'nin FC Drita Gjilan ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Yll İbrahimi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yll İbrahimi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yll İbrahimi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yll İbrahimi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ocak 2022 yılında FC Drita

Yll İbrahimi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yll İbrahimi şuan FC Drita Gjilan takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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