Yoan Kore kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yoan Kore Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yoan Kore adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yoan Kore Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yoan Kore 16 Kasım 2004 tarihinde Bourg-la-Reine şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Fransa,Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Yoan Wakis Koré şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yoan Kore Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PSM yapmaktadır. Yoan Kore, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paris FC B futbol takımında oynamaktadır. Paris FC B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Yoan Kore'nin Paris FC B ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Yoan Kore Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yoan Kore isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yoan Kore Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yoan Kore futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Paris FC B

Yoan Kore Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yoan Kore şuan Paris FC B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Yoan Kore Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CO Cachan (2011-2016), Paris FC (2016-2021)

Fransa U19 takımında 5 numaralı formasıyla 24 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Fransa U18 takımında 4 numaralı formasıyla 1 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

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