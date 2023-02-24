Yoan Lozanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yoan Lozanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yoan Lozanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yoan Lozanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yoan Lozanov 1 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Йоан Ивайлов Лазаров şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yoan Lozanov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yoan Lozanov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Litex Lovech futbol takımında oynamaktadır. Litex Lovech takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yoan Lozanov'nin Litex Lovech ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yoan Lozanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yoan Lozanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yoan Lozanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yoan Lozanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ocak 2022 yılında Litex Lovech

31 Mayıs 2022 yılında CSKA-Sofia U19

1 Temmuz 2022 yılında Litex Lovech

31 Mayıs 2023 yılında CSKA-Sofia II

Yoan Lozanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yoan Lozanov şuan Litex Lovech takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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