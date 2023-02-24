Yoan Yordanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yoan Yordanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yoan Yordanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yoan Yordanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yoan Yordanov 1 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Йоан Пламенов Йорданов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yoan Yordanov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yoan Yordanov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ludogorets Razgrad II futbol takımında oynamaktadır. Ludogorets Razgrad II takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Yoan Yordanov'nin Ludogorets Razgrad II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yoan Yordanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yoan Yordanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yoan Yordanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yoan Yordanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2022 yılında Ludogorets II

Yoan Yordanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yoan Yordanov şuan Ludogorets Razgrad II takımında oynamakta ve 93 numaralı formayı giymektedir.

Yoan Yordanov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bulgaristan U19 takımında 17 numaralı formasıyla 23 Ağustos 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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