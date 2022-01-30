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Yoğ ne demek, TDK'ya göre Yoğ kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Yoğ kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Yoğ ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Yoğ nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Yoğ kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Yoğ ne demek, TDK'ya göre Yoğ kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Yoğ ne demek? Yoğ TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi yoğ kelimesi. Peki yoğ ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre yoğ nedir, yoğ kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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YOĞ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Yoğ kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre yoğ kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Eski Türklerde ölüler için yapılan tören

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