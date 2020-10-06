Yoga eğitmenliği yapan Zeynep Tokuş'tan zor hareket!
Deli Yürek dizisi ile ün salan ve sonrasında oyunculuğu bırakıp yoga eğitmenliğine başlayan 1998 Türkiye Güzeli Zeynep Tokuş'un, yaptığı karın hareketleriyle herkesi kendine hayran bıraktı.
Deli Yürek dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran eski Türkiye Güzeli Zeynep Tokuş, oyunculuğu bırakmasının ardından gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başladı. Yoga eğitmenliği yapan Tokuş, sosyal medya hesabından da sık sık paylaşımlarda bulunuyor.
2011 yılında üniversite aşkı Erdem Yılmaztürk ile evlenen Tokuş, yoga eğitmenliği yapıyor.
Sosyal medyada sık sık paylaşımlarda bulunan 43 yaşındaki Tokuş, bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve izleyenleri şaşırtmayı başardı.
Abdominal masaj olarak bilinen bir egzersiz yapan tescilli güzel, paylaşımı ile sosyal medyada büyük ilgi çekti.
Karın kasları içeri çekip bırakan Zeynep Tokuş, o anları, "Nauli Abdominal masaj ve karın kaslarını güçlendirmek, boşaltım sistemini temizlemek için ideal bir egzersizdir" notuyla yayınladı.
Zeki Demirkubuz'un 'Yazgı' filminde başrol üstlenen Tokuş, 2001 yılında 13. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde 'En iyi kadın oyuncu' ödülüne layık görülmüştü.