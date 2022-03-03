Yoga ne demek, TDK'ya göre Yoga kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Yoga ne demek? Yoga TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi yoga kelimesi. Peki yoga ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre yoga nedir, yoga kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

YOGA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Yoga kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Yoga kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre yoga kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ruhsal yaşama ve bedene egemen olmayı amaçlayan Hint felsefe sistemi

