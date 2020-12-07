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  3. Yoğun bakımda olan müzisyen Engin Nurşani'nin sağlık durumu ile ilgili eşinden açıklama geldi!

Yoğun bakımda olan müzisyen Engin Nurşani'nin sağlık durumu ile ilgili eşinden açıklama geldi!

Bir süredir yoğun bakımda tedavi altında olan müzisyen Engin Nurşani’nin sağlık durumu hakkında eşi Dilek Nurşani açıklama yaptı. Dilek Nurşani: "Eşim bitkisel hayatta değil, komada değil, eşim sabaha çıkmaz diye bir şey yok." dedi.

Yoğun bakımda olan müzisyen Engin Nurşani'nin sağlık durumu ile ilgili eşinden açıklama geldi!

Ünlü türkücü Engin Nurşani'nin sağlık durumu hakkında eşi Dilek Nurşani'den açıklama geldi. Bir süredir hastanede tedavisi devam eden ünlü türkücünün sağlık durumu hakkında merak edilenleri eşi yanıtladı.

Yoğun bakımda olan müzisyen Engin Nurşani'nin sağlık durumu ile ilgili eşinden açıklama geldi!

"EŞİM BİTKİSEL HAYATTA DEĞİL"

2019 yılında gırtlak kanserine yakalanıp müzik kariyerine ara vermek zorunda kalan Engin Nurşani'nin eşi, Dilek Nurşani, "11 gündür yoğun bakımda ama eşimin bilinci kapalı değil. Doktorları ile sürekli iletişim halindeyiz. Doktorlar bizden aldıkları bilgileri eşime söylüyorlar. Tepkisel ve işitme anlamında bir problemi yok. Akciğer enfeksiyonu için antibiyotik tedavisi devam ediyor. Eşim bitkisel hayatta değil, komada değil, eşim sabaha çıkmaz diye bir şey yok." dedi.

Yoğun bakımda olan müzisyen Engin Nurşani'nin sağlık durumu ile ilgili eşinden açıklama geldi!

Nurşani, 11 gün önce akciğer enfeksiyonu nedeniyle yoğun bakıma alındı. Nurşani’nin bitkisel hayata girdiğine yönelik sosyal medyada yapılan paylaşımlar üzerine eşi Dilek, Engin Nurşani’nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Dilek Nurşani ise, "Herhangi bir sorun yoktu tedavi süreci ile alakalı. Eşim 11 gündür yoğun bakımda ama eşimin bilinci kapalı değil. Doktorları ile sürekli iletişim halindeyiz. Doktorlar bizden aldıkları bilgileri eşime söylüyorlar. Tepkisel ve işitme anlamında bir problemi yok. Akciğer enfeksiyonu için antibiyotik tedavisi devam ediyor. Bu paylaşımları neden yaptıklarını bilmiyorum. Eşim bitkisel hayatta değil, komada değil, eşim sabaha çıkmaz diye bir şey yok. Bunlar asılsız haberler." dedi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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