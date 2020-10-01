Yoğun bakımdan çıkan kadın annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi!

Brezilya'da kilolarından dolayı obezite tedavisi için ameliyat olan Kamylla Wanessa Cordeiro de Melo, ameliyattan çıktıktan sonra felç kaldı. 78 gün yoğun bakımda kalan genç kadın, annesinin ziyaretine hiç gelmediğini ve üstelik kocasıyla ilişki yaşamaya başladığını öğrendi.

Melo, annesiyle kocasının ilişkilerinin kendisi yoğun bakımdayken başladığını söyledi. Annesi ve eski eşinin evlilikle noktalanan ilişkileri sonrası büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını belirten Kamylla, annesine bu durumu sorduğunda, inkar etmediğini hatta çok mutlu bir ilişkilerinin olduğunu söyledi diye anlattı.

"ANNEM BENİMLE HEP YARIŞ HALİNDE"

Konuyla ilgiili konuşan Kamylla, "Ergenliğimden beri annem benimle yarış içinde. Benden yalnızca 20 yaş büyük ve her zaman giysilerin kendisinde daha çok yakıştığını, yaptığı yemeklerin benimkinden daha güzel olduğunu söylerdi. Ne yaparsam yapayım, asla yeterince iyi değildim. 25 yaşına geldiğimde benden 10 yaş büyük birine aşık oldum ve 2013'te evlendik. Ertesi sene zor bir hamileliğin ardından şimdi 6 yaşında olan oğlumu doğurdum" dedi.

"ANNEMİN HİÇ ZİYARETİME GELMEMİŞ"

2017'de hormonlarının dengelenmesi için ameliyat olan Kamylla "Bu dönemde annem eşime yardım etmek ve o zaman 4 yaşında olan oğluma bakmak için evimize taşındı. Babam ve erkek kardeşim kendi evlerinde kalmıştı. Hastanede geçirdiğim sürede eski sevgilimin iki kez ziyaretime geldiğini, anneminse hiç gelmediğini öğrendim" şeklinde konuştu.

"DUYDUKLARIMA İNANAMADIM"

Babası ise Kamylla'yı hastaneden çıkarmak için geldiğinde, kızına annesinin sadakatsizliklerini anlattı. Yaşananları hayatındaki en büyük acı olarak nitelendiren Kamylla "Babam lafı fazla uzatmadan annemin kocamla bir ilişkisi olduğunu söyledi. Yaşadığım hayal kırıklığı çok büyüktü. Annemi aradım, hastaneden çıktığımı söyledim ve 'birlikte olduğunuz doğru mu?' diye sordum. 'Evet birlikteyiz ve mutluyuz' dedi. Duyduklarıma inanamadım" ifadelerini kullandı.

''YILDÖNÜMLERİNİ KUTLAYACAKLARMIŞ''

Oğlunun babasını ve büyükannesini düzenli olarak gördüğünü söyleyen Kamylla, şöyle devam etti: "Oğlum, mahkeme kararıyla haftada birkaç günü babasıyla geçiriyor. Oğlumun bu zarar verici ve zehirli ilişkiye tanık olmasına izin vermekle yükümlüyüm. Geçenlerde, annemle eski eşimin 2 Mart'ta ilişkilerinin yıldönümlerini kutlayacaklarını öğrendim."