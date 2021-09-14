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  3. Yoğurt almaya çıkmışlardı! 12 bin 150 lira ceza ödediler

Yoğurt almaya çıkmışlardı! 12 bin 150 lira ceza ödediler

Kırıkkale'de yoğurt almak için evden çıkıp Atatürk Bulvarı Çalılıöz Köprüsü altında polis ekiplerinin yaptıkları denetime takılan 3 kişiye koronavirüs temaslısı olduğu ve riskli grupta yer aldığı gerekçesiyle 12 bin 150 lira ceza kesildi. Ardından aile karantina süreçlerine devan etmek üzere evlerine gönderildi.

Yoğurt almaya çıkmışlardı! 12 bin 150 lira ceza ödediler

Kırıkkale'de yoğurt almak için evden çıkan 3 kişiye trafikte yapılan denetimlerde koronavirüs temaslı çıkmasından dolayı polis ekipleri tarafından 12 bin 150 lira ceza kesildi.

Trafik ekipleri, akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı Çalılıöz Köprüsü altında denetim yaptı. Sürücülerin ehliyet ve ruhsat sorguları yapıldı. Denetimde Tahsin K.’nin corona virüsü temaslısı olduğu ve riskli grupta yer aldığı tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye il salgın denetim ekipleri çağrıldı.

Yoğurt almaya çıkmışlardı! 12 bin 150 lira ceza ödediler

12 BİN 150 LİRA CEZA KESİLDİ

Ekipler, yaptıkları Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması ile Tahsin K. ve araçta bulunan eşi Sultan ile oğlu Murat Can’ın da temaslı olduğunu belirledi. Yoğurt dağıtmak için dışarı çıktıklarını belirten 3 kişiye, toplam 12 bin 150 lira para cezası kesildi. Aile, evlerinde karantina altına alındı.

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