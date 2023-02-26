Yohan Mannone kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yohan Mannone Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yohan Mannone adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yohan Mannone Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yohan Mannone 19 Temmuz 1995 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yohan Mannone Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B|S International Sports Cons. yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kalju FC futbol takımında oynamaktadır. Kalju FC takımına 9 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Yohan Mannone'nin Kalju FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Yohan Mannone Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yohan Mannone isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yohan Mannone Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yohan Mannone futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında ACBB

1 Ocak 2017 yılında FC Montceau B.

1 Temmuz 2017 yılında Racing CFF

1 Temmuz 2018 yılında USM Senlis

1 Temmuz 2019 yılında AS Beauvais

1 Temmuz 2020 yılında Paris SG B

9 Şubat 2022 yılında Kalju FC

Yohan Mannone Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yohan Mannone şuan Kalju FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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