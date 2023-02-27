Yohei Takeda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yohei Takeda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yohei Takeda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yohei Takeda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yohei Takeda 30 Haziran 1987 tarihinde Daito, Osaka şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 武田 洋平 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yohei Takeda Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JAPAN SPORTS PROMOTION Co.,LTD. yapmaktadır. Yohei Takeda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nagoya Grampus futbol takımında oynamaktadır. Nagoya Grampus takımına 8 Ocak 2016 tarihinde katılmıştır. Yohei Takeda'nin Nagoya Grampus ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Yohei Takeda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yohei Takeda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yohei Takeda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yohei Takeda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2006 yılında Shimizu S-Pulse

5 Eylül 2011 yılında Albirex Niigata

31 Ocak 2012 yılında Shimizu S-Pulse

1 Şubat 2012 yılında Gamba Osaka

31 Ocak 2013 yılında Shimizu S-Pulse

1 Şubat 2013 yılında Cerezo Osaka

4 Ocak 2014 yılında Oita Trinita

8 Ocak 2016 yılında Nagoya Grampus

Yohei Takeda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yohei Takeda şuan Nagoya Grampus takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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