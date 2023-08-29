Yok Artık! Bu da Oldu! Düğünde Akıllara Durgunluk Veren Takı! Görenler Şok Oldu!

Bu da sadece Türkiye’de olur dedirten bir haber daha. Bu sefer adres Kocaeli Gebze. Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşayan Sefa Aksoy’a arkadaşları öyle bir hediye taktı ki görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte düğünde takılan o hediye.

Düğünde 15.000 TL Değerinde Tır Lastiği Taktılar!

Damadın arkadaşları mesleği tır şoförü olan arkadaşları Sefa Aksoy’a düğünde tır lastiği taktılar. Sefa Aksoy ve Şükran Aksu’nun düğününde yaşanan bu akıllara durgunluk veren olayda ise damadın arkadaşlarının sıkı bir hazırlık süreci yaşadığı belli. Üstelik takılan lastiğin bedeli daha da ilginç. Çünkü lastik tam olarak 15 Bin TL değerinde.

Türkiye’de eşine az rastlanılan bu olay ile haberlere çıkmayı başaran Fatih Aksoy ve arkadaşları düğünde oldukça eğlenceli anların yaşanmasına sebep oldular. Büyük bir titizlikle getirilen tır lastiğini damada hediye eden arkadaşları gelin ve damat için unutulmaz anların yaşanmasını sağladılar. Bu anlar ise düğün davetlileri ve kameramanlar tarafından saniye saniye kayıt edildi.