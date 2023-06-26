Yok artık dedirten olay! Bir şehre yetecek kadar elektrik çektiler!

Diyarbakır, kaçak elektrik kullanımının en yüksek olduğu illerden biridir. Yapılan kontrollerde, ekipler tarafından yaklaşık 25 bin nüfuslu bir ilçenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek güçteki trafolar tespit edildi.

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Yok artık dedirten olay! Bir şehre yetecek kadar elektrik çektiler!

Kaçak elektrik kullanımıyla mücadele çalışmaları sürüyor.

Özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaygınlaşan bu kullanım şekli, önemli kayıplara sebep oluyor

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı olan Yaprakbaşı ve Düzova mahallelerinde son 5 aydır gerçekleştirilen engelleme çalışmalarının ardından, savcılığın aldığı kararla saha ekipleri harekete geçti. Tedbirler alınarak söz konusu mahallelerde kontrol yapıldı.

KAYIP 16 MİLYON LİRA

Ekipler, belirlenen 13 kaçak transformatöre el koydu, bu transformatörlerin toplam gücü 3 megavolt amperdi. Bu sayede aylık yaklaşık 4 milyon lira değerinde kaçak kullanım engellendi ve sezonluk olarak ise 16 milyon liralık kaybın önüne geçildi.

Söz konusu mahallelerde oldukça yüksek oranlarda kaçak elektrik tüketimi gerçekleştiriliyordu.

25 BİN NÜFUSA YETECEK ELEKTRİK

Bölgedeki kaçak elektrik kullanımına rağmen dağıtım şirketi, elektrik kesintisi yapmadı. Ancak kaçak tüketim oranının yüksek olması nedeniyle, bölgeye sağlanan elektriğin dağıtımında sıkıntılar yaşandı.

Yapılan kontroller sonucunda, yaklaşık 25 bin nüfuslu bir ilçenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek güce sahip olan kaçak transformatörlere el konuldu.

Yok artık dedirten olay! Bir şehrin elektriğini çaldılar!

Yok artık dedirten olay! Bir şehrin elektriğini çaldılar!

Yok artık dedirten olay! Bir şehrin elektriğini çaldılar!

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