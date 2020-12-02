YÖK Atlas programı 'Lisans ve Önlisans Atlası ile Net Sihirbazı modülü' güncellendi

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Atlas programında güncellemeler yapıldı. Bu kapsamda Lisans ve Önlisans Atlası ile Net Sihirbazı" modülü 2021 yılı YKS'ye göre güncellenerek erişime açıldı.

YÖK Atlas programındaki “Lisans ve Önlisans Atlası ile Net Sihirbazı" modülleri YÖK tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 2020-YKS verilerine göre güncellenerek 2021-YKS'de üniversite tercihi yapacak adayların, velilerin ve rehberlik hizmeti sunan uzmanların erişimine açıldı.

2021 YKS KONULARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Her yıl ÖSYM tarafından gerçekleştirilmekte olan üniversite sınavı tarihi adaylar tarafından merakla beklenirken MEB tarafından gelen son açıklamada 2021 YKS sınav konuları ile ilgili tarih verildi. Bakan Selçuk sınavda öğrencilerin sorumlu tutulacağı konuların yılbaşında açıklanacağını duyurdu.

YKS KONULARI BELLİ OLDU MU?

YKS sınavının tarihi henüz belli değil. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk son olarak yaptığı açıklamada 2021 YKS konuları ile ilgili olarak "YKS 2021'de hangi konular olduğunu yılbaşında duyuracağız" ifadelerini kullanmıştı.

YKS SINAVI NE ZAMAN?

En son gerçekleşen YKS sınavının haziran ayında gerçekleşeceği biliniyordu. 2021 YKS için henüz tarih verilmedi fakat yine aynı dönemde yapılması bekleniyor. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.