YKS maratonu sona erdi. 2020 YKS sonuçları, açıklanması beklenen tarihten 1 gün erken açıklandı. Adaylar 27 Temmuz itibariyle TC kimlik numaralarını girerek ÖSYM'nin resmi internet sitesinden sonuçlarına erişebiliyor. Sonuçların açıklanmasının ardından bu kez gözler tercih dönemine çevrildi. Hayallerindeki üniversiteye yerleşmek isteyen adaylar, YÖK Atlas tercih robotu ile işlemlerini yapabiliyor. YÖK'ün Atlas tercih programı, üniversite tercihi yapacak öğrencilere yol göstermesi açısından büyük ilgi görüyor. Haberimizin devamından YÖK Atlas tercih robotunun detaylarını öğrenebilirsiniz..

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sonuçlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, üniversite tercihlerinin 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

YKS TERCİH KILAVUZU

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

“Üniversite Seç” kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesini görebilirsiniz. Detayları görmek için programın üstüne tıklayabilirsiniz.

“Program Seç” kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz. Detaylarını görmek istediğiniz program için üniversitesinin üzerini tıklayabilirsiniz.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU

YÖK ATLAS NEDİR?

YÖK Atlas ile üniversite adayları, üniversite ve meslek tercihi yaparken daha kolay ve sağlıklı adımlar atabiliyor. YÖK Atlas tercih sihirbzı ile önceki senelerin lisans ve önlisans taban puanları ve kontenjan durumlar görüntüleniyor.

YÖK ATLAS TERCİH PROGRAMINDA NELER VAR?

YÖK tarafından hazırlanan ve üniversite adaylarının daha bilinçli tercih yapmasını amaçlayan Atlas tercih programı sayesinde, 4 yıllık veya 2 yıllık üniversitelerin geçtiğimiz yıllardaki taban puanları ve kontenjan bilgileri öğrenilebiliyor.

YÖK'ün Atlas uygulaması aracılığıyla, tercih edeceğiniz üniversite bölümünün;

– Kontenjan, yerleşen, kayıt yaptıran, ek yerleşen, ek kayıt yaptıran sayıları

– Yerleşenlerin cinsiyet dağılımı

– Yerleşenlerin geldikleri coğrafi bölgeler

– Yerleşenlerin geldikleri iller

– Yerleşenlerin öğrenim durumu

– Yerleşenlerin liseden mezuniyet yılları

– Yerleşenlerin mezun oldukları lise alanları

– Yerleşenlerin mezun oldukları lise grupları / lise tipleri

– Yerleşenlerin mezun oldukları liseler

– Yerleşen okul birincileri

– Taban puan ve başarı sırası istatistikleri

– Yerleşen son kişinin profili

– Yerleşenlerin YKS net ortalamaları

– Yerleşenlerin YKS puanları

– Yerleşenlerin YKS başarı sıraları

– Ülke genelinde tercih edilme istatistikleri

– Yerleşenlerin ortalama kaçıncı tercihlerine yerleştikleri

– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversite türleri

– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversiteler

– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – İller

– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Aynı/Farklı programlar

– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Programlar (Meslekler)

– Yerleşme koşulları” öğrenilebiliyor.