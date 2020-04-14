YÖK Başkanı açıkladı: O programa başvurularda ALES şartı kaldırıldı

YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan lisanüstü süreçle ilgili önemli bir açıklama geldi

YÖK Başkanı Yekta Saraç: "Bugün yayımlanan yönetmelik değişikliği ile doktora mezunlarımızın yüksek lisans ve doktora programlarına başvurularında daha önceden istenilen ALES’e girme şartı artık aranmayacak."

2-Bugün yayımlanan yönetmelik değişikliği ile doktora mezunlarımızın yüksek lisans ve doktora programlarına başvurularında daha önceden istenilen ALES’e girme şartı artık aranmayacak. — M. A. Yekta Saraç (@yekta_sarac) April 14, 2020

ALES NEDİR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,

yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,

ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde

İlgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.

ALES SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada (kanun hükmünde kararnameye göre) sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için, girilmesi zorunlu olan bir sınav olarak belirtilmiştir.

Yüksek lisans programlarına yapılacak başvurular kapsamında sınava, bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler.

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er imzalı resmi yazıda ''Danıştay 8. Dairesinin 22 Şubat 2018 tarihli ve 2017/7352 esas nolu kararıyla ''Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik''in Geçici 6'ncı maddesinin yürütmesi durdurulmuştu.

Söz konusu karara karşı tarafımızca yapılan itiraz başvurusu sonucunda, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 28 Haziran 2018 tarihli ve 2018/392 itiraz nolu kararı ile itirazımızın kabulüne karar verilerek Danıştay 8. Dairesinin 22 Şubat 2018 tarihli ve 2017/5372 esas nolu yürütmesinin durdurulması kararı kaldırılmıştır.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kararı gereği ''Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik''in Geçici 6'ncı maddesinin hükümleri uygulanmaya devam edecektir.

Böylelikle 27 Eylül 2017 tarihinden önce yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) sonuçları da açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süre ile geçerli kabul edilecektir.'' denilmiştir.

ALES'TE PUAN SINIRI VAR MI?

• Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için ÖSYM tarafından yapılacak sınavda 100 üzerinden en az 70 puan almak gerektiği hükmü getirilmiştir.

• Yüksek lisans ve doktora için başarı puanı en az 55 olarak belirtilmekle birlikte üniversiteden üniversiteye göre bu puan değişmektedir.

ALES'TE HANGİ KONULARDAN SORULAR ÇIKAR?

Sınavdaadaylara sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacaktır. Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabileceklerinitelikte olacaktır.Sınav Türkçe olacaktır.