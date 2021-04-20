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  3. YÖK Başkanı Saraç "Yükseköğretim Sistemi giderek daha da gelişiyor"

YÖK Başkanı Saraç "Yükseköğretim Sistemi giderek daha da gelişiyor"

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Yekta Saraç, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin genişletilmiş senato toplantısına online bağlantısı ile katıldı.

YÖK Başkanı Saraç "Yükseköğretim Sistemi giderek daha da gelişiyor"

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi senato toplantısı 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde korona virüs önlemleri alınarak yapıldı. Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Yekta Saraç'ın da online olarak katıldığı toplantıda fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantıda sunum yapan Rektör Şahin, akademik birimler, öğrenci sayıları, akademik personel sayıları, uluslararasılaşma çalışmaları, YÖK doktora burslu öğrenci sayıları, AB projeleri, termal tedavi merkezi, sıfır atık projesi, enerji çalışmaları ve üniversitenin derecelendirme kuruluşlarındaki başarıları konularında detaylı bilgi verdi. Yüzde78 olan öğrenci doluluk oranının iki yıl içerisinde yüzde 95'e ulaştığını belirten Rektör Şahin üniversitenin gelişiminin hızla devam ettiğini kaydetti.

ÖZEL ÖĞRENCİ DÜZENLEMELERİ GÖRÜŞÜLDÜ

YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç ise öğretim elemanlarına hitap etti. Yeni YÖK, kaynaklara açık erişim, YÖK kariyer, yatay geçişler ve özel öğrenci düzenlemeleri ile ilgili gerçekleştirilen düzenlemeler hakkında bilgi paylaşımında bulunan Başkan Saraç, Türk Yükseköğretim Sisteminin giderek daha da geliştiğini söyledi. Başkan Saraç konuşmasında, öğrenciye rehberlik yapmanın, doğru olanın, milli olanın gösterilmesinin önemini vurguladı. Senato üyelerinin görüşlerini de dinleyen Başkan Saraç, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin diğer birçok üniversiteye kıyasla hızlı bir gelişim gösterdiğini, öğretim üyesi sayısının birçok üniversiteye göre iyi durumda olduğunu, temel fakülteleri ve doluluk oranlarıyla göz doldurduğunu belirtti. İleriki süreçte daha çok doktora programı açılmasını da tavsiye eden Başkan Saraç üniversitenin öğretim üyesi de yetiştiren bir nitelik kazanmasını arzu ettiğini belirtti.

Toplantıya TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, rektör yardımcıları, dekanlar, dekan yardımcıları ile merkez müdürleri ve daire başkanları katıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

YÖK Başkanı Saraç "Yükseköğretim Sistemi giderek daha da gelişiyor"

YÖK Başkanı Saraç "Yükseköğretim Sistemi giderek daha da gelişiyor"

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