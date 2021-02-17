YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması

YÖK, uygulamalı eğitimin gruplar halinde yüz yüze, teorik eğitimlerin ise asgari yeterlikler dikkate alınarak çevrim içi yapılmasına karar verdi.

YÖK Başkanı Yekta Saraç üniversitelerin bahar dönemin açılmasıyla ilgili sosyal medya hesabından son dakika açıklamalarda bulundu.

Saraç'ın açıklamaları şöyle;

'' Sağlık Bakanlığına ilettiğimiz bahar dönemine ilişkin görüş bildirilmesi talebimiz cevaplandırılmıştır.

Küresel salgın sürecinin, YÖK’ün “esnek yönetim, güçlü koordinasyon ve yetki paylaşımı” anlayışı ve üniversitelerimizin kendilerine özgü şartlarının ve Bakanlığın tedbir ve tavsiyelerinin dikkate alınmasıyla aşılacağına inanıyoruz.

Uygulamalı Eğitim nedir? Uygulamalı dersler hangileri?

2020-2021 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine ilişkin açıklamamız: