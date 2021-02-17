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Uygulamalı Eğitim nedir? Uygulamalı dersler hangileri?

Üniversiteler için karar verildi. Bahar döneminde uygulamalı dersler yüz yüze, teorik dersler ise uzaktan verilecek. Peki; Uygulamalı eğitim nedir? Uygulamalı dersler hangileri?

Uygulamalı Eğitim nedir? Uygulamalı dersler hangileri?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son açıklamasında "Bugün yüksek öğretim ile ilgili değerlendirmeler yaptık. Yapılan değerlendirmede uygulamalı eğitimin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması, teorik eğitimlere ise çevrimiçi olarak devam edilmesi konusundaki görüş birliği Yüksek Öğretim Kurumumuza iletilmiştir." ifadelerini kullandı. Alınan yeni kararla birlikte üniversitelerin de kısmi olarak açılacağı belli oldu. 

UYGULAMALI EĞİTİM NEDİR?

Teorik dersler için yüz yüze eğitime gerek yok. Akademisyenler uzaktan eğitimde teorik dersleri anlatarak eğitim verebilir. Ancak uygulamalı eğitim adı üstünde uygulamalı olarak gösterilmesi gerekir. 

Uygulamalı Eğitim nedir? Uygulamalı dersler hangileri?

UYGULAMALI DERSLER HANGİLERİ?

Deney odası etkinliğini, işlik ve klinik çalışmalarını ya da alan incelemelerini gerektiren dersler uygulamalı derslerdir. Örneğin Tıp bölümü, mimarlık, güzel sanatlar, diş hekimliği, mühendislik bölümü uygulamalı derslere girer. 

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