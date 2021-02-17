Sağlık Bakanı Fahrettin Koca üniversitelerin açılmasıyla ilgili yaptığı son açıklamasında "Bugün yüksek öğretim ile ilgili değerlendirmeler yaptık. Yapılan değerlendirmede uygulamalı eğitimin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması, teorik eğitimlere ise çevrimiçi olarak devam edilmesi konusundaki görüş birliği Yüksek Öğretim Kurumumuza iletilmiştir." ifadelerini kullandı. Peki Teorik ders ne demek? Teorik eğitim nedir?

TEORİK DERS NE DEMEK?

Teorik dersler kuramsal konuların ele alındığı tartışıldığı derslerdir. Teorik eğitimde uzaktan ders işlenebilir. Ancak uygulamalı eğitim uzaktan yapılamaz.

Teorik derslerde akademisyenler öğrencilere ders anlatması yeterlidir. Örneğin diş fakültelerindeki öğrencilerin dersleri uygulamalıdır. Edebiyat fakültesi öğrencileri ise teorik dersler görür.

UYGULAMALI EĞİTİM NEDİR?

Uygulamalı derslerde eğitimciler öğrencilerden öğrendikleri bilgileri göstermesini ister. Direksiyon sınavları da uygulamalı eğitim kapsamında girer.

Uygulamalı dersler hangileri?

ÖRGÜN EĞİTİM NEDİR?

Örgün eğitim okulda verilen eğitimdir.

Üniversiteler Hibrit mi olacak? Üniversitelerde Hibrit eğitim nedir?