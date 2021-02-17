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Teorik ders ne demek? Teorik eğitim nedir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın uygulamalı eğitimin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması, teorik eğitimlere ise çevrimiçi olarak devam edilmesi konusundaki görüşünü açıklamasının ardından Teorik ders ne demek? Teorik eğitim nedir? soruları gündeme geldi. İşte detaylar...

Teorik ders ne demek? Teorik eğitim nedir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca üniversitelerin açılmasıyla ilgili yaptığı son açıklamasında "Bugün yüksek öğretim ile ilgili değerlendirmeler yaptık. Yapılan değerlendirmede uygulamalı eğitimin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması, teorik eğitimlere ise çevrimiçi olarak devam edilmesi konusundaki görüş birliği Yüksek Öğretim Kurumumuza iletilmiştir." ifadelerini kullandı. Peki Teorik ders ne demek? Teorik eğitim nedir? 

TEORİK DERS NE DEMEK?

Teorik dersler kuramsal konuların ele alındığı tartışıldığı derslerdir. Teorik eğitimde uzaktan ders işlenebilir. Ancak uygulamalı eğitim uzaktan yapılamaz. 

Teorik derslerde akademisyenler öğrencilere ders anlatması yeterlidir. Örneğin diş fakültelerindeki öğrencilerin dersleri uygulamalıdır. Edebiyat fakültesi öğrencileri ise teorik dersler görür.

Teorik ders ne demek? Teorik eğitim nedir?

UYGULAMALI EĞİTİM NEDİR?

Uygulamalı derslerde eğitimciler öğrencilerden öğrendikleri bilgileri göstermesini ister. Direksiyon sınavları da uygulamalı eğitim kapsamında girer.

Uygulamalı Eğitim nedir? Uygulamalı dersler hangileri?Uygulamalı dersler hangileri?

Teorik ders ne demek? Teorik eğitim nedir?

ÖRGÜN EĞİTİM NEDİR?

Örgün eğitim okulda verilen eğitimdir. 

Üniversiteler Hibrit mi olacak? Üniversitelerde Hibrit eğitim nedir?Üniversiteler Hibrit mi olacak? Üniversitelerde Hibrit eğitim nedir?

 

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